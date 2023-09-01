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Посол России в Швеции пока не получал приглашения на Нобелевскую премию

Посол России в Швеции пока не получал приглашения на Нобелевскую премию - РИА Новости, 01.09.2023

Посол России в Швеции пока не получал приглашения на Нобелевскую премию

Посольство РФ в Швеции в курсе сообщений в СМИ о планах Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:26

2023-09-01T16:26

2023-09-01T16:26

россия

швеция

ульф кристерссон

нобелевский фонд

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции в курсе сообщений в СМИ о планах Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана, однако пока не получало такого приглашения, заявила РИА Новости представитель дипмиссии. В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма. "Мы тоже видели эти сообщения, но посольство пока не получало официальных приглашений, поэтому как-то прокомментировать пока не можем", - сказали в посольстве. В пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за организацию мероприятия, но подчеркнул, что Фонд Нобеля решения принимает самостоятельно. Кроме того, три шведские партии уже заявили о бойкоте нобелевского фуршета в случае приглашения российского посла.

https://ria.ru/20230828/zaderzhanie-1892674808.html

россия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, швеция, ульф кристерссон, нобелевский фонд