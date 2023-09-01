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Посол России в Швеции пока не получал приглашения на Нобелевскую премию - РИА Новости, 01.09.2023
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16:26 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/posol-1893708777.html
Посол России в Швеции пока не получал приглашения на Нобелевскую премию
Посол России в Швеции пока не получал приглашения на Нобелевскую премию - РИА Новости, 01.09.2023
Посол России в Швеции пока не получал приглашения на Нобелевскую премию
Посольство РФ в Швеции в курсе сообщений в СМИ о планах Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:26
2023-09-01T16:26
россия
швеция
ульф кристерссон
нобелевский фонд
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции в курсе сообщений в СМИ о планах Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана, однако пока не получало такого приглашения, заявила РИА Новости представитель дипмиссии. В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма. "Мы тоже видели эти сообщения, но посольство пока не получало официальных приглашений, поэтому как-то прокомментировать пока не можем", - сказали в посольстве. В пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за организацию мероприятия, но подчеркнул, что Фонд Нобеля решения принимает самостоятельно. Кроме того, три шведские партии уже заявили о бойкоте нобелевского фуршета в случае приглашения российского посла.
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россия, швеция, ульф кристерссон, нобелевский фонд
Россия, Швеция, Ульф Кристерссон, Нобелевский фонд
Посол России в Швеции пока не получал приглашения на Нобелевскую премию

Посол России в Швеции пока не получал приглашения на вручение Нобелевской премии

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в FacebookПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в Facebook
Посольство России в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Швеции в курсе сообщений в СМИ о планах Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана, однако пока не получало такого приглашения, заявила РИА Новости представитель дипмиссии.
В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.
"Мы тоже видели эти сообщения, но посольство пока не получало официальных приглашений, поэтому как-то прокомментировать пока не можем", - сказали в посольстве.
В пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за организацию мероприятия, но подчеркнул, что Фонд Нобеля решения принимает самостоятельно. Кроме того, три шведские партии уже заявили о бойкоте нобелевского фуршета в случае приглашения российского посла.
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РоссияШвецияУльф КристерссонНобелевский фонд
 
 
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