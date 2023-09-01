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В Швеции не одобрили приглашение посла России на Нобелевскую премию - РИА Новости, 01.09.2023
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15:40 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/posol-1893689883.html
В Швеции не одобрили приглашение посла России на Нобелевскую премию
В Швеции не одобрили приглашение посла России на Нобелевскую премию - РИА Новости, 01.09.2023
В Швеции не одобрили приглашение посла России на Нобелевскую премию
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после решения Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:40
2023-09-01T15:40
в мире
швеция
россия
ульф кристерссон
нобелевский фонд
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после решения Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за организацию мероприятия, кроме того, несколько партийных лидеров в Швеции уже отказались от участия в церемонии. В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма. "Фонд Нобеля принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы прямо сейчас отвечал за церемонию награждения", - приводит слова премьера Швеции газета Aftonbladet. Премьер также сообщил, что пока на решил, поедет ли он сам на церемонию. "Как и в случае со всеми остальными, эта информация поступила ко мне вчера вечером, и я отреагировал довольно резко. Я прошу вернуться к этому вопросу", - приводит издание его слова. После решения нобелевского фонда лидер шведской Партии Центра Мухаррем Демирок заявил, что не может присутствовать на мероприятии с послом РФ в Стокгольме. В свою очередь, лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар также сообщила об отказе "участвовать в Нобелевских торжествах". Схожей позиции придерживается спикер Партии зеленых.
https://ria.ru/20230828/zaderzhanie-1892674808.html
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в мире, швеция, россия, ульф кристерссон, нобелевский фонд
В мире, Швеция, Россия, Ульф Кристерссон, Нобелевский фонд
В Швеции не одобрили приглашение посла России на Нобелевскую премию

В Швеции не одобрили приглашение посла России на вручение Нобелевской премии

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира 1936 года
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после решения Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за организацию мероприятия, кроме того, несколько партийных лидеров в Швеции уже отказались от участия в церемонии.
В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.
"Фонд Нобеля принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы прямо сейчас отвечал за церемонию награждения", - приводит слова премьера Швеции газета Aftonbladet.
Премьер также сообщил, что пока на решил, поедет ли он сам на церемонию.
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"Как и в случае со всеми остальными, эта информация поступила ко мне вчера вечером, и я отреагировал довольно резко. Я прошу вернуться к этому вопросу", - приводит издание его слова.
После решения нобелевского фонда лидер шведской Партии Центра Мухаррем Демирок заявил, что не может присутствовать на мероприятии с послом РФ в Стокгольме.
В свою очередь, лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар также сообщила об отказе "участвовать в Нобелевских торжествах". Схожей позиции придерживается спикер Партии зеленых.
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В миреШвецияРоссияУльф КристерссонНобелевский фонд
 
 
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