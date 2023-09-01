В Швеции не одобрили приглашение посла России на Нобелевскую премию
В Швеции не одобрили приглашение посла России на вручение Нобелевской премии
© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира 1936 года
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира 1936 года. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после решения Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за организацию мероприятия, кроме того, несколько партийных лидеров в Швеции уже отказались от участия в церемонии.
В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма.
"Фонд Нобеля принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы прямо сейчас отвечал за церемонию награждения", - приводит слова премьера Швеции газета Aftonbladet.
Премьер также сообщил, что пока на решил, поедет ли он сам на церемонию.
"Как и в случае со всеми остальными, эта информация поступила ко мне вчера вечером, и я отреагировал довольно резко. Я прошу вернуться к этому вопросу", - приводит издание его слова.
После решения нобелевского фонда лидер шведской Партии Центра Мухаррем Демирок заявил, что не может присутствовать на мероприятии с послом РФ в Стокгольме.
В свою очередь, лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар также сообщила об отказе "участвовать в Нобелевских торжествах". Схожей позиции придерживается спикер Партии зеленых.