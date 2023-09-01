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В Швеции не одобрили приглашение посла России на Нобелевскую премию

В Швеции не одобрили приглашение посла России на Нобелевскую премию - РИА Новости, 01.09.2023

В Швеции не одобрили приглашение посла России на Нобелевскую премию

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после решения Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:40

2023-09-01T15:40

2023-09-01T15:40

в мире

швеция

россия

ульф кристерссон

нобелевский фонд

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после решения Фонда Нобеля пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана заявил, что не пригласил бы Россию, если бы отвечал за организацию мероприятия, кроме того, несколько партийных лидеров в Швеции уже отказались от участия в церемонии. В четверг шведская газета Aftonbladet сообщила, что Фонд Нобеля "решил изменить свою практику", пригласив на церемонию вручения Нобелевской премии в 2023 году послов РФ, Белоруссии и Ирана. Это, как отметило издание, вызвало резкую критику. Сам Нобелевский фонд выступил в защиту своего решения в четверг, мотивируя его тем, что Нобелевский фонд представляет собой противоположность поляризации, национализма и популизма. "Фонд Нобеля принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы прямо сейчас отвечал за церемонию награждения", - приводит слова премьера Швеции газета Aftonbladet. Премьер также сообщил, что пока на решил, поедет ли он сам на церемонию. "Как и в случае со всеми остальными, эта информация поступила ко мне вчера вечером, и я отреагировал довольно резко. Я прошу вернуться к этому вопросу", - приводит издание его слова. После решения нобелевского фонда лидер шведской Партии Центра Мухаррем Демирок заявил, что не может присутствовать на мероприятии с послом РФ в Стокгольме. В свою очередь, лидер Левой партии Швеции Нуши Дадгостар также сообщила об отказе "участвовать в Нобелевских торжествах". Схожей позиции придерживается спикер Партии зеленых.

https://ria.ru/20230828/zaderzhanie-1892674808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, россия, ульф кристерссон, нобелевский фонд