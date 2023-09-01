https://ria.ru/20230901/posledstviya-1893660613.html

"Путин говорил". В США пришли в ужас от последствий решения по России

"Путин говорил". В США пришли в ужас от последствий решения по России - РИА Новости, 01.09.2023

"Путин говорил". В США пришли в ужас от последствий решения по России

Запад совершил колоссальную ошибку, не прислушавшись к требованиям президента России Владимира Путина до начала спецоперации, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:13

2023-09-01T14:13

2023-09-01T17:34

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Запад совершил колоссальную ошибку, не прислушавшись к требованиям президента России Владимира Путина до начала спецоперации, заявил бывший разведчик американских Вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу George Galloway."Запад, в особенности США и Британия, не слушали его (Владимира Путина. — Прим. ред.). Он очень ясно объяснил, чего хочет добиться. Вместо того чтобы принять его точку зрения, <…> его слова продолжали игнорировать", — подметил он.Шаффер подчеркнул, что, если Запад будет продолжать в том же духе, это приведет к дальнейшей эскалации конфликта, вероятно, с прямым вмешательством НАТО, чего и опасается сам военный.Владимир Путин в прошлом году 24 февраля обратился к россиянам и объявил о начале спецоперации, целью которой он назвал защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Говоря о НАТО, глава государства напомнил, что альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

https://ria.ru/20230901/istrebiteli-1893581154.html

https://ria.ru/20230901/ministr-1893608377.html

россия

сша

донбасс

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в мире, россия, сша, донбасс, владимир путин, нато