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Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене" - РИА Новости, 01.09.2023
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16:47 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/polsha-1893715843.html
Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене"
Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене" - РИА Новости, 01.09.2023
Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене"
Польская партия "Левые" подала заявление в прокуратуру на премьер-министра Матеуша Моравецкого за "экономическую измену", заявил журналистам председатель... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:47
2023-09-01T16:47
в мире
польша
европа
матеуш моравецкий
евросоюз
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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польская партия "Левые" подала заявление в прокуратуру на премьер-министра Матеуша Моравецкого за "экономическую измену", заявил журналистам председатель парламентской фракции "Левых" Кшиштоф Галковский. Речь идет о деньгах на национальную программу восстановления после пандемии, выделение которых Польше заблокировал Европейский союз, увязывая это с проблемами с верховенством права в республике. "Полторы недели назад мы обратились к премьер-министру Матеушу Моравецкому, чтобы он прекратил медлить и чтобы мы, наконец, стали последней страной в Европе, которая обратилась за деньгами из ЕС. Этого не произошло и 850 дней Польша не может использовать деньги из фондов восстановления. Мы единственная страна в Европе, которая платит большие штрафы, наложенные Европейской комиссией, Судом ЕС, а не использует деньги, которые принадлежат полякам", - сказал Галковский. "Мы подаем заявление в прокуратуру на господина премьер-министра Матеуша Моравецкого, который, по нашему мнению, не выполнил свои обязанности и привел к ущемлению государственных интересов, поскольку не было подано заявление о выплате денег из Европейского союза (...) Ложь и экономическая измена, так надо называть то, к чему привели премьер-министр Матеуш Моравецкий и команда PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость")", - добавил он. Европейская комиссия в июне прошлого года согласовала польский Национальный план восстановления (KPO), который должен быть профинансирован из 22 миллиардов евро невозвращаемых субсидий и более 11 миллиардов евро дешевых кредитов. До сих пор деньги не были выплачены, потому что Еврокомиссия настаивает на выполнении условий, касающихся независимости судебной системы.
https://ria.ru/20230526/reparatsii-1874298308.html
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в мире, польша, европа, матеуш моравецкий, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Европа, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Еврокомиссия
Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене"

На Моравецкого подали заявление в прокуратуру по поводу экономической измены

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польская партия "Левые" подала заявление в прокуратуру на премьер-министра Матеуша Моравецкого за "экономическую измену", заявил журналистам председатель парламентской фракции "Левых" Кшиштоф Галковский.
Речь идет о деньгах на национальную программу восстановления после пандемии, выделение которых Польше заблокировал Европейский союз, увязывая это с проблемами с верховенством права в республике.
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"Полторы недели назад мы обратились к премьер-министру Матеушу Моравецкому, чтобы он прекратил медлить и чтобы мы, наконец, стали последней страной в Европе, которая обратилась за деньгами из ЕС. Этого не произошло и 850 дней Польша не может использовать деньги из фондов восстановления. Мы единственная страна в Европе, которая платит большие штрафы, наложенные Европейской комиссией, Судом ЕС, а не использует деньги, которые принадлежат полякам", - сказал Галковский.
«
"Мы подаем заявление в прокуратуру на господина премьер-министра Матеуша Моравецкого, который, по нашему мнению, не выполнил свои обязанности и привел к ущемлению государственных интересов, поскольку не было подано заявление о выплате денег из Европейского союза (...) Ложь и экономическая измена, так надо называть то, к чему привели премьер-министр Матеуш Моравецкий и команда PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость")", - добавил он.
Европейская комиссия в июне прошлого года согласовала польский Национальный план восстановления (KPO), который должен быть профинансирован из 22 миллиардов евро невозвращаемых субсидий и более 11 миллиардов евро дешевых кредитов.
До сих пор деньги не были выплачены, потому что Еврокомиссия настаивает на выполнении условий, касающихся независимости судебной системы.
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