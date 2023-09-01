https://ria.ru/20230901/polsha-1893715843.html

Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене"

Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене" - РИА Новости, 01.09.2023

Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене"

Польская партия "Левые" подала заявление в прокуратуру на премьер-министра Матеуша Моравецкого за "экономическую измену", заявил журналистам председатель... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:47

2023-09-01T16:47

2023-09-01T16:47

в мире

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европа

матеуш моравецкий

евросоюз

еврокомиссия

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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польская партия "Левые" подала заявление в прокуратуру на премьер-министра Матеуша Моравецкого за "экономическую измену", заявил журналистам председатель парламентской фракции "Левых" Кшиштоф Галковский. Речь идет о деньгах на национальную программу восстановления после пандемии, выделение которых Польше заблокировал Европейский союз, увязывая это с проблемами с верховенством права в республике. "Полторы недели назад мы обратились к премьер-министру Матеушу Моравецкому, чтобы он прекратил медлить и чтобы мы, наконец, стали последней страной в Европе, которая обратилась за деньгами из ЕС. Этого не произошло и 850 дней Польша не может использовать деньги из фондов восстановления. Мы единственная страна в Европе, которая платит большие штрафы, наложенные Европейской комиссией, Судом ЕС, а не использует деньги, которые принадлежат полякам", - сказал Галковский. "Мы подаем заявление в прокуратуру на господина премьер-министра Матеуша Моравецкого, который, по нашему мнению, не выполнил свои обязанности и привел к ущемлению государственных интересов, поскольку не было подано заявление о выплате денег из Европейского союза (...) Ложь и экономическая измена, так надо называть то, к чему привели премьер-министр Матеуш Моравецкий и команда PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость")", - добавил он. Европейская комиссия в июне прошлого года согласовала польский Национальный план восстановления (KPO), который должен быть профинансирован из 22 миллиардов евро невозвращаемых субсидий и более 11 миллиардов евро дешевых кредитов. До сих пор деньги не были выплачены, потому что Еврокомиссия настаивает на выполнении условий, касающихся независимости судебной системы.

https://ria.ru/20230526/reparatsii-1874298308.html

https://ria.ru/20230324/polsha-1860453945.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, европа, матеуш моравецкий, евросоюз, еврокомиссия