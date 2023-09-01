Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене"
На Моравецкого подали заявление в прокуратуру по поводу экономической измены
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польская партия "Левые" подала заявление в прокуратуру на премьер-министра Матеуша Моравецкого за "экономическую измену", заявил журналистам председатель парламентской фракции "Левых" Кшиштоф Галковский.
Речь идет о деньгах на национальную программу восстановления после пандемии, выделение которых Польше заблокировал Европейский союз, увязывая это с проблемами с верховенством права в республике.
"Полторы недели назад мы обратились к премьер-министру Матеушу Моравецкому, чтобы он прекратил медлить и чтобы мы, наконец, стали последней страной в Европе, которая обратилась за деньгами из ЕС. Этого не произошло и 850 дней Польша не может использовать деньги из фондов восстановления. Мы единственная страна в Европе, которая платит большие штрафы, наложенные Европейской комиссией, Судом ЕС, а не использует деньги, которые принадлежат полякам", - сказал Галковский.
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"Мы подаем заявление в прокуратуру на господина премьер-министра Матеуша Моравецкого, который, по нашему мнению, не выполнил свои обязанности и привел к ущемлению государственных интересов, поскольку не было подано заявление о выплате денег из Европейского союза (...) Ложь и экономическая измена, так надо называть то, к чему привели премьер-министр Матеуш Моравецкий и команда PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость")", - добавил он.
Европейская комиссия в июне прошлого года согласовала польский Национальный план восстановления (KPO), который должен быть профинансирован из 22 миллиардов евро невозвращаемых субсидий и более 11 миллиардов евро дешевых кредитов.
До сих пор деньги не были выплачены, потому что Еврокомиссия настаивает на выполнении условий, касающихся независимости судебной системы.