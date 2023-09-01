https://ria.ru/20230901/polsha-1893592158.html

Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС

Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС - РИА Новости, 01.09.2023

Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС

Польша и Германия смогут нормально сотрудничать в Европейском союзе, только если Берлин выплатит репарации за ущерб во Второй мировой войне, заявил... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:39

2023-09-01T10:39

2023-09-01T10:39

в мире

польша

германия

матеуш моравецкий

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e0a780325ba2b554faf8aadf169520b2.jpg

ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польша и Германия смогут нормально сотрудничать в Европейском союзе, только если Берлин выплатит репарации за ущерб во Второй мировой войне, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в выступлении, посвященном годовщине начала Первой мировой. "Мы требуем не только памяти, не только правды. Мы требуем возмещения! Возмещение в виде репараций необходимо для того, чтобы эту страницу истории можно было закрыть, чтобы живые свидетели бомбардировок могли спокойно думать о будущем, а не только со страданиями вспоминать прошлое", - сказал Моравецкий. "Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском Союзе, но для того, чтобы они могли нормально функционировать друг с другом в будущем, они должны закрыть эту черную главу гекатомбы Второй мировой войны", – добавил глава польского правительства. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20230526/reparatsii-1874298308.html

https://ria.ru/20230616/reparatsii-1878647218.html

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, германия, матеуш моравецкий, евросоюз