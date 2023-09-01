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Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС - РИА Новости, 01.09.2023
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10:39 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/polsha-1893592158.html
Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС
Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС - РИА Новости, 01.09.2023
Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС
Польша и Германия смогут нормально сотрудничать в Европейском союзе, только если Берлин выплатит репарации за ущерб во Второй мировой войне, заявил... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:39
2023-09-01T10:39
в мире
польша
германия
матеуш моравецкий
евросоюз
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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польша и Германия смогут нормально сотрудничать в Европейском союзе, только если Берлин выплатит репарации за ущерб во Второй мировой войне, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в выступлении, посвященном годовщине начала Первой мировой. "Мы требуем не только памяти, не только правды. Мы требуем возмещения! Возмещение в виде репараций необходимо для того, чтобы эту страницу истории можно было закрыть, чтобы живые свидетели бомбардировок могли спокойно думать о будущем, а не только со страданиями вспоминать прошлое", - сказал Моравецкий. "Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском Союзе, но для того, чтобы они могли нормально функционировать друг с другом в будущем, они должны закрыть эту черную главу гекатомбы Второй мировой войны", – добавил глава польского правительства. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20230526/reparatsii-1874298308.html
https://ria.ru/20230616/reparatsii-1878647218.html
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в мире, польша, германия, матеуш моравецкий, евросоюз
В мире, Польша, Германия, Матеуш Моравецкий, Евросоюз
Премьер Польши назвал условие для нормализации работы с Германией в ЕС

Моравецкий: Польша и ФРГ смогут нормально работать в ЕС после выплаты репараций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польша и Германия смогут нормально сотрудничать в Европейском союзе, только если Берлин выплатит репарации за ущерб во Второй мировой войне, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в выступлении, посвященном годовщине начала Первой мировой.
"Мы требуем не только памяти, не только правды. Мы требуем возмещения! Возмещение в виде репараций необходимо для того, чтобы эту страницу истории можно было закрыть, чтобы живые свидетели бомбардировок могли спокойно думать о будущем, а не только со страданиями вспоминать прошлое", - сказал Моравецкий.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Моравецкий посчитал выплату репараций Польше выгодной для Германии
26 мая, 12:11
"Польша и Германия сегодня являются партнерами в Европейском Союзе, но для того, чтобы они могли нормально функционировать друг с другом в будущем, они должны закрыть эту черную главу гекатомбы Второй мировой войны", – добавил глава польского правительства.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В МИД Польши назвали сроки отчета о репарациях от России
16 июня, 14:53
 
В миреПольшаГерманияМатеуш МоравецкийЕвросоюз
 
 
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