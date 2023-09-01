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Все намного хуже: в Польше пришли в ужас от положения ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:22 01.09.2023 (обновлено: 10:15 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/polsha-1893543748.html
Все намного хуже: в Польше пришли в ужас от положения ВСУ
Все намного хуже: в Польше пришли в ужас от положения ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
Все намного хуже: в Польше пришли в ужас от положения ВСУ
Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже того, что предполагалось, заявил в интервью Wirtualna... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:22
2023-09-01T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже того, что предполагалось, заявил в интервью Wirtualna Polska польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь."Весной, в начале лета, они (ВСУ. — Прим. ред.) надеялись, что им удастся провести успешное наступление, что они смогут прогнать русских. Однако успехов здесь нет. Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны &lt;…&gt;, людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют", — заявил он.По словам Высоцкого, украинские боевики "в ужасе" наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте в результате успешных действий российских войск: "они понимают, что российская армия уже всему научилась и основательно подготовилась".Он добавил, что вследствие огромных потерь у украинцев пропадает желание воевать, из-за чего приходится устраивать облавы на призывников."Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах. Солдаты тоже это видят", — заключил Высоцкий.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html
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в мире, польша, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Все намного хуже: в Польше пришли в ужас от положения ВСУ

Польский волонтер Высоцкий: полученная ВСУ от НАТО техника горит как спички

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже того, что предполагалось, заявил в интервью Wirtualna Polska польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь.
"Весной, в начале лета, они (ВСУ. — Прим. ред.) надеялись, что им удастся провести успешное наступление, что они смогут прогнать русских. Однако успехов здесь нет. Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны <…>, людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют", — заявил он.
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По словам Высоцкого, украинские боевики "в ужасе" наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте в результате успешных действий российских войск: "они понимают, что российская армия уже всему научилась и основательно подготовилась".
Он добавил, что вследствие огромных потерь у украинцев пропадает желание воевать, из-за чего приходится устраивать облавы на призывников.
«
"Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах. Солдаты тоже это видят", — заключил Высоцкий.
Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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