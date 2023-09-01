https://ria.ru/20230901/polsha-1893543748.html

Все намного хуже: в Польше пришли в ужас от положения ВСУ

Все намного хуже: в Польше пришли в ужас от положения ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023

Все намного хуже: в Польше пришли в ужас от положения ВСУ

Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже того, что предполагалось, заявил в интервью Wirtualna... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T06:22

2023-09-01T06:22

2023-09-01T10:15

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже того, что предполагалось, заявил в интервью Wirtualna Polska польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь."Весной, в начале лета, они (ВСУ. — Прим. ред.) надеялись, что им удастся провести успешное наступление, что они смогут прогнать русских. Однако успехов здесь нет. Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны <…>, людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют", — заявил он.По словам Высоцкого, украинские боевики "в ужасе" наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте в результате успешных действий российских войск: "они понимают, что российская армия уже всему научилась и основательно подготовилась".Он добавил, что вследствие огромных потерь у украинцев пропадает желание воевать, из-за чего приходится устраивать облавы на призывников."Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах. Солдаты тоже это видят", — заключил Высоцкий.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html

https://ria.ru/20230901/krym-1893532915.html

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в мире, польша, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины