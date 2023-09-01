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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 01.09.2023
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08:25 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/pogoda-1893550028.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 01.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность и аномальное тепло до плюс 28 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:25
2023-09-01T08:25
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Переменная облачность и аномальное тепло до плюс 28 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что День знаний в Москве будет по-летнему комфортным. "В первый день осени погожий антициклон будет из последних сил держать оборону на берегах Москвы-реки, обеспечивая жителей столичного региона летними метеоусловиями и аномальным теплом. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит плюс 26-28 градусов, по области - плюс 24-29 градусов. Эта температура аномально высокая для 1 сентября и на 7-10 градусов превышает норму", - сказал Тишковец. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный (2-7 метров в секунду). Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидают аномальное тепло до 28 градусов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Переменная облачность и аномальное тепло до плюс 28 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что День знаний в Москве будет по-летнему комфортным.
"В первый день осени погожий антициклон будет из последних сил держать оборону на берегах Москвы-реки, обеспечивая жителей столичного региона летними метеоусловиями и аномальным теплом. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит плюс 26-28 градусов, по области - плюс 24-29 градусов. Эта температура аномально высокая для 1 сентября и на 7-10 градусов превышает норму", - сказал Тишковец.
Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный (2-7 метров в секунду). Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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