https://ria.ru/20230901/pogoda-1893550028.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 01.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность и аномальное тепло до плюс 28 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:25
2023-09-01T08:25
2023-09-01T08:25
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Переменная облачность и аномальное тепло до плюс 28 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что День знаний в Москве будет по-летнему комфортным. "В первый день осени погожий антициклон будет из последних сил держать оборону на берегах Москвы-реки, обеспечивая жителей столичного региона летними метеоусловиями и аномальным теплом. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит плюс 26-28 градусов, по области - плюс 24-29 градусов. Эта температура аномально высокая для 1 сентября и на 7-10 градусов превышает норму", - сказал Тишковец. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный (2-7 метров в секунду). Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230901/pogoda-1893537973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидают аномальное тепло до 28 градусов