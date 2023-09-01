https://ria.ru/20230901/pogoda-1893550028.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 01.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность и аномальное тепло до плюс 28 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:25

2023-09-01T08:25

2023-09-01T08:25

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Переменная облачность и аномальное тепло до плюс 28 градусов по Цельсию ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что День знаний в Москве будет по-летнему комфортным. "В первый день осени погожий антициклон будет из последних сил держать оборону на берегах Москвы-реки, обеспечивая жителей столичного региона летними метеоусловиями и аномальным теплом. Переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит плюс 26-28 градусов, по области - плюс 24-29 градусов. Эта температура аномально высокая для 1 сентября и на 7-10 градусов превышает норму", - сказал Тишковец. Специалист добавил, что ветер будет дуть юго-восточный (2-7 метров в секунду). Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230901/pogoda-1893537973.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, евгений тишковец, погода