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Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве - РИА Новости, 01.09.2023

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в Москве

Аномально тёплая погода с летними температурами продлится в Москве до 6-7 сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T03:18

2023-09-01T03:18

2023-09-01T03:20

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аномально тёплая погода с летними температурами продлится в Москве до 6-7 сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Погода 1 сентября июльская, а в течение следующих дней, в первую неделю сентября, она будет августовская. Лето не заметило, что его время закончилось, и перешагнуло через 1 сентября", - сказал Вильфанд. По его словам, аномально тёплая погода продлится вплоть до 6-7 сентября. По данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве днем в пятницу будет +25-27 градусов, в субботу и воскресенье - 20-22 градуса, в понедельник и вторник - 19-25 градусов.

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр