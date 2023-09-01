https://ria.ru/20230901/poezdki-1893545629.html

В РСТ оценили спрос на безвизовые турпоездки между Китаем и Россией

В РСТ оценили спрос на безвизовые турпоездки между Китаем и Россией - РИА Новости, 01.09.2023

В РСТ оценили спрос на безвизовые турпоездки между Китаем и Россией

Безвизовые групповые туристические поездки между Китаем и Россией пока не пользуются сильным спросом, больше всего организованных групп отправляют приграничные... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T07:07

2023-09-01T07:07

2023-09-01T10:25

туризм

китай

россия

москва

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Безвизовые групповые туристические поездки между Китаем и Россией пока не пользуются сильным спросом, больше всего организованных групп отправляют приграничные регионы, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела 10 августа в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене. "Безвизовый групповой обмен с Китаем находится в полутестовом режиме... Приграничные районы России и Китая отправляют в день минимально по две-три группы организованных путешественников (через наземные пункты пропуска - ред.). Если говорить про авиационные пункты, то количество групп носит пока тестовый характер", - сказал Горин, пояснив, что число таких групп может достигнуть десяти с начала группового безвизового обмена. Помимо этого он рассказал, что российская туротрасль ожидает открытия полетных программ в Хайнань из России. "И это примерно октябрь. Но это будет не массовый поток - около 30% от всех объемов, которые были ранее по конкретно этому направлению", - рассказал вице-президент РСТ. Он уточнил, что сейчас в Хайнань можно попасть только на стыковочных рейсах и с оформлением визы.

https://ria.ru/20230815/kitay-1890129098.html

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, москва, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм