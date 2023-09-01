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В РСТ оценили спрос на безвизовые турпоездки между Китаем и Россией
В РСТ оценили спрос на безвизовые турпоездки между Китаем и Россией - РИА Новости, 01.09.2023
В РСТ оценили спрос на безвизовые турпоездки между Китаем и Россией
Безвизовые групповые туристические поездки между Китаем и Россией пока не пользуются сильным спросом, больше всего организованных групп отправляют приграничные... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:07
2023-09-01T07:07
2023-09-01T10:25
туризм
китай
россия
москва
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
новости - туризм
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Безвизовые групповые туристические поездки между Китаем и Россией пока не пользуются сильным спросом, больше всего организованных групп отправляют приграничные регионы, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела 10 августа в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене. "Безвизовый групповой обмен с Китаем находится в полутестовом режиме... Приграничные районы России и Китая отправляют в день минимально по две-три группы организованных путешественников (через наземные пункты пропуска - ред.). Если говорить про авиационные пункты, то количество групп носит пока тестовый характер", - сказал Горин, пояснив, что число таких групп может достигнуть десяти с начала группового безвизового обмена. Помимо этого он рассказал, что российская туротрасль ожидает открытия полетных программ в Хайнань из России. "И это примерно октябрь. Но это будет не массовый поток - около 30% от всех объемов, которые были ранее по конкретно этому направлению", - рассказал вице-президент РСТ. Он уточнил, что сейчас в Хайнань можно попасть только на стыковочных рейсах и с оформлением визы.
https://ria.ru/20230815/kitay-1890129098.html
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китай, россия, москва, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм
Туризм, Китай, Россия, Москва, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Новости - Туризм
В РСТ оценили спрос на безвизовые турпоездки между Китаем и Россией
РСТ: безвизовые турпоездки между КНР и Россией не пользуются большим спросом