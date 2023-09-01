https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893674029.html
Около 1 млн 80 тысяч детей в Подмосковье пошли в школу в День знаний
Около 1 млн 80 тысяч детей в Подмосковье пошли в школу в День знаний - РИА Новости, 01.09.2023
Около 1 млн 80 тысяч детей в Подмосковье пошли в школу в День знаний
Около 1 миллиона 80 тысяч детей в Московской области пошли в школу 1 сентября, при этом каждый год их число увеличивается примерно на 40 тысяч, сообщил... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:45
2023-09-01T14:45
2023-09-01T14:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Около 1 миллиона 80 тысяч детей в Московской области пошли в школу 1 сентября, при этом каждый год их число увеличивается примерно на 40 тысяч, сообщил губернатор Андрей Воробьев. "Сегодня в школу в Подмосковье идёт 1 миллион 80 тысяч ребятишек. Каждый год их количество увеличивается примерно на 40 тысяч. Прежде всего, хотел бы поздравить наших первоклашек, их родителей, семьи, которые отправляют в новый путь знаний своих детей - это всегда очень волнительно, трогательно. А что касается будущих выпускников, не сомневаюсь, вы поступите в лучшие вузы нашей страны. Хотел бы поблагодарить преподавателей, которые ищут ключи для того, чтобы мотивировать наших детей", - поздравил школьников Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Свое обращение губернатор озвучил в ходе торжественной линейки в Одинцовском городском округе в гимназии имени Е. М. Примакова, которую он посетил вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным пресс-службы, данная гимназия является частью образовательного кластера. К нему относятся основное здание гимназии на 1300 человек, пять зданий для проживания обучающихся гимназии, образовательного центра "Взлёт" и преподавателей, а также стадион с трибунами на 500 зрителей. Также в этом году откроется главный учебный корпус на 500 мест, который "позволит увеличить количество учащихся в кластере почти до 2 тысяч".
https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893620613.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Около 1 миллиона 80 тысяч детей в Московской области пошли в школу 1 сентября, при этом каждый год их число увеличивается примерно на 40 тысяч, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"Сегодня в школу в Подмосковье идёт 1 миллион 80 тысяч ребятишек. Каждый год их количество увеличивается примерно на 40 тысяч. Прежде всего, хотел бы поздравить наших первоклашек, их родителей, семьи, которые отправляют в новый путь знаний своих детей - это всегда очень волнительно, трогательно. А что касается будущих выпускников, не сомневаюсь, вы поступите в лучшие вузы нашей страны. Хотел бы поблагодарить преподавателей, которые ищут ключи для того, чтобы мотивировать наших детей", - поздравил школьников Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
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Свое обращение губернатор озвучил в ходе торжественной линейки в Одинцовском городском округе в гимназии имени Е. М. Примакова, которую он посетил вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
.
По данным пресс-службы, данная гимназия является частью образовательного кластера. К нему относятся основное здание гимназии на 1300 человек, пять зданий для проживания обучающихся гимназии, образовательного центра "Взлёт" и преподавателей, а также стадион с трибунами на 500 зрителей. Также в этом году откроется главный учебный корпус на 500 мест, который "позволит увеличить количество учащихся в кластере почти до 2 тысяч".