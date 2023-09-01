https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893620613.html
Более 10 тысяч человек посетили летние кинотеатры Подмосковья
Более 10 тысяч человек посетили летние кинотеатры Подмосковья - РИА Новости, 01.09.2023
Более 10 тысяч человек посетили летние кинотеатры Подмосковья
В августе более 10 тысяч человек посмотрели фильмы в рамках проекта "Кинопарк" Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:20
2023-09-01T12:20
2023-09-01T12:20
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В августе более 10 тысяч человек посмотрели фильмы в рамках проекта "Кинопарк" Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В сентябре в регионе продолжатся бесплатные уличные показы в летних кинотеатрах в рамках проекта "Кинопарк", который реализуют ГАУК МО "Креативное бюро "Регион" и министерство культуры и туризма Подмосковья. В репертуаре кинопроекта - лучшие современные отечественные картины, анимационные фильмы и классика советского кинематографа. Как отмечает пресс-служба, в первый месяц осени зрители смогут увидеть фильмы различных жанров. В их числе ироническая комедия и детектив "Хитровка. Знак четырех", мультфильм "Коты Эрмитажа", семейная кинолента "Солнце на вкус", а также хиты советского проката "Афоня" и "Берегись автомобиля". Всего в сентябре запланировано 20 показов на 10 площадках в 10 муниципалитетах. Начало сеансов в 20:00. Вход свободный. С расписанием можно ознакомиться на сайте и на официальных сайтах площадок-участников. Проект "Кинопарк" Минкультуры и креативного бюро "Регион" при поддержке областного правительства начал свою историю в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. С этого времени кинопоказы под открытым небом являются неотъемлемой частью летне-осенних культурно-досуговых программ в городских парках Московской области.
https://ria.ru/20230831/meditsina-1893488558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), кинотеатры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Кинотеатры
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В августе более 10 тысяч человек посмотрели фильмы в рамках проекта "Кинопарк" Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
В сентябре в регионе продолжатся бесплатные уличные показы в летних кинотеатрах в рамках проекта "Кинопарк", который реализуют ГАУК МО "Креативное бюро "Регион" и министерство культуры и туризма Подмосковья. В репертуаре кинопроекта - лучшие современные отечественные картины, анимационные фильмы
и классика советского кинематографа.
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Как отмечает пресс-служба, в первый месяц осени зрители смогут увидеть фильмы различных жанров. В их числе ироническая комедия и детектив "Хитровка. Знак четырех", мультфильм "Коты Эрмитажа", семейная кинолента "Солнце на вкус", а также хиты советского проката "Афоня" и "Берегись автомобиля".
Всего в сентябре запланировано 20 показов на 10 площадках в 10 муниципалитетах. Начало сеансов в 20:00. Вход свободный. С расписанием можно ознакомиться на сайте и на официальных сайтах площадок-участников.
Проект "Кинопарк" Минкультуры и креативного бюро "Регион" при поддержке областного правительства начал свою историю в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. С этого времени кинопоказы под открытым небом являются неотъемлемой частью летне-осенних культурно-досуговых программ в городских парках Московской области.