https://ria.ru/20230901/podmoskove-1893620613.html

Более 10 тысяч человек посетили летние кинотеатры Подмосковья

Более 10 тысяч человек посетили летние кинотеатры Подмосковья - РИА Новости, 01.09.2023

Более 10 тысяч человек посетили летние кинотеатры Подмосковья

В августе более 10 тысяч человек посмотрели фильмы в рамках проекта "Кинопарк" Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:20

2023-09-01T12:20

2023-09-01T12:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кинотеатры

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В августе более 10 тысяч человек посмотрели фильмы в рамках проекта "Кинопарк" Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В сентябре в регионе продолжатся бесплатные уличные показы в летних кинотеатрах в рамках проекта "Кинопарк", который реализуют ГАУК МО "Креативное бюро "Регион" и министерство культуры и туризма Подмосковья. В репертуаре кинопроекта - лучшие современные отечественные картины, анимационные фильмы и классика советского кинематографа. Как отмечает пресс-служба, в первый месяц осени зрители смогут увидеть фильмы различных жанров. В их числе ироническая комедия и детектив "Хитровка. Знак четырех", мультфильм "Коты Эрмитажа", семейная кинолента "Солнце на вкус", а также хиты советского проката "Афоня" и "Берегись автомобиля". Всего в сентябре запланировано 20 показов на 10 площадках в 10 муниципалитетах. Начало сеансов в 20:00. Вход свободный. С расписанием можно ознакомиться на сайте и на официальных сайтах площадок-участников. Проект "Кинопарк" Минкультуры и креативного бюро "Регион" при поддержке областного правительства начал свою историю в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. С этого времени кинопоказы под открытым небом являются неотъемлемой частью летне-осенних культурно-досуговых программ в городских парках Московской области.

https://ria.ru/20230831/meditsina-1893488558.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), кинотеатры