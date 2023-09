https://ria.ru/20230901/pobeda-1893510811.html

"Прорыв под Работино": Запад празднует победу Украины

"Прорыв под Работино": Запад празднует победу Украины - РИА Новости, 01.09.2023

"Прорыв под Работино": Запад празднует победу Украины

Итак, "летнее контрнаступление", которое до того было "весенним", плавно превратилось в "осеннее". Чтобы оценить его "успех", достаточно вспомнить цели, которые РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:00

2023-09-01T08:00

2023-09-01T08:02

украина

владимир зеленский

мелитополь

киев

михаил подоляк

дэвид петреус

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887543485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ccdd8b4c034e3f1a29e896de634eab10.jpg

Итак, "летнее контрнаступление", которое до того было "весенним", плавно превратилось в "осеннее". Чтобы оценить его "успех", достаточно вспомнить цели, которые рисовали в Киеве и Вашингтоне.К примеру, Владимир Зеленский заявлял о намерении летний отпуск 2023 года провести в Крыму. А говорящая голова всех западных телеканалов, отставной американский генерал Бен Ходжес, день и ночь комментирующий ситуацию на фронте, вплоть до весны нынешнего года постоянно повторял, что "Крым будет освобожден до конца лета 2023-го". Вот лето закончилось — и теперь западные СМИ бравурно трубят: "Успехи Украины на Южном фронте могут открыть дорогу в Крым". То есть с летним отпуском явно что-то не срослось.Самое смешное — это наблюдать, как те же говорящие головы теперь гневно набрасываются на тех, кто задает неудобные вопросы о том, где же эти обещанные "перемоги". Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк на днях обвинил этих критиков в "инфантилизме" и посоветовал "поменьше смотреть "Рэмбо". Как будто это не лично Подоляк 28 ноября прошлого года пообещал всей Украине, что "через шесть месяцев" окажется на "своем любимом месте на набережной Ялты". Он даже добавил слово "гарантирую". А теперь обзывает "инфантилами" тех, кто вспоминает его же "гарантии"!Для западной аудитории примерно такую же роль играет бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Сейчас он призывает комментаторов "умерить свой пессимизм" и удивляется их ожиданиям скорых побед. Как будто это не лично Петреус за день до начала пресловутого "контрнаступления Украины" убеждал западную аудиторию, что "все решится в течение 72-96 часов". То есть те же люди, которые породили у украинцев и западных бюргеров нереальные ожидания "скорой победы над Россией", теперь обвиняют свою аудиторию в наличии этих ожиданий!Эти же эксперты периодически изобретают текущие "победы". Сейчас все западные СМИ просто забиты статьями и сюжетами об "освобождении стратегически важной деревни Работино", где и в лучшие довоенные годы проживало не более 500 человек. Штатный провокатор газеты The Times Максим Такер радостно пишет: "Флаг Украины снова реет над Работино". И тут же сообщает, что это открывает дорогу на Мелитополь. Любопытнее всего, что этот же автор в той же газете буквально за месяц до этой статьи в таких же выражениях сообщал о том, что "Украина освободила село Старомайорское" и это якобы "открывало дорогу на Мариуполь". И хоть бы кто-то из читателей этой газеты поинтересовался, как там с "наступлением на Мариуполь".Еще один пропагандист Украины, французский певец майданов Бернар-Анри Леви, представляющийся знатоком этой местности (поскольку он, представляете, однажды был в Гуляйполе!), сообщает аудитории: "освобождение Работино" означает, что "а) они (украинцы) прошли российские минные поля, б) дорога на Мелитополь открыта". И неважно, что от Работино до Мелитополя — более 70 километров, а Украина не представляет, как пробиться к укрепленному Токмаку, что в 20 километрах от фронта и до которого даже по признанию другого пропагандиста-русофоба из немецкой Bild Юлиана Репке "еще пять линий обороны". Но Репке-то, в отличие от Леви, не был в Гуляйполе — откуда же ему знать правду!Не будем здесь разбирать истинную ситуацию на фронте и вопрос, какие кварталы Работино под чьим контролем находятся, — оставим это составителям ежедневных сводок. Но даже если предположить, что западная пропаганда не врет (уже смешно, правда?), то достаточно вспомнить, что она же писала о российских линиях обороны на старте "весенне-летне-осеннего контрнаступления Украины".Помнится, в июне по всем западным СМИ и соцсетям разошлись подробнейшие спутниковые снимки российских укреплений в этом районе, опубликованные газетой The New York Times. Почему же теперь на них не взглянуть всем тем, кто вопит о том, что ВСУ прошли минные поля России, преодолели "зубы дракона", "прорвали первую, а значит, главную линию обороны русских"? Да потому, что на этих снимках было указано, что первая из трех основных оборонительных линий до Токмака находится не просто южнее Работино, а южнее и Новопрокоповки, до которой даже по признанию западных пропагандистов ВСУ еще и близко не дошли.При этом не надо забывать, что на протяжении двух месяцев после публикации данных снимков (и это тоже признают западные пропагандисты) российские инженерно-саперные подразделения продолжали расширять и укреплять линии защиты южнее нынешней зоны боевых действий! Соответственно, Украина, потерявшая тысячи своих лучших бойцов и сотни единиц западной техники в бою за обладание одной небольшой деревушкой, даже еще не сталкивалась с таким уровнем обороны, который подготовила ей российская армия южнее!Но, как сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью, "обществу нужны победы". Вот за отсутствием таковых их и выдумывают!Причем он наверняка имел в виду даже не украинское общество. Киев понимает и давно признает, что главная для него угроза — в усталости западных государств от войны и постоянных неудач ВСУ. Причем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на днях подчеркнул, что основная опасность для киевского режима кроется в разворачивающейся избирательной гонке в США. Но он уверил, что "все это пройдет".Оно-то, конечно, "пройдет", только до окончания американских выборов — еще больше года. И на протяжении всего этого времени кормить своих спонсоров обещаниями "скорой победы" при отсутствии даже мало-мальского успеха будет все сложнее. Отсюда с завидной регулярностью и появляются в информпространстве труднопроизносимые для западного уха названия "Старомайорское" или "Работино". И будут появляться дальше. Лишь бы эти надоевшие "инфантильные" бюргеры не задавали неудобные вопросы и не пытались напомнить авторам победных реляций их же слова месячной давности.

https://ria.ru/20230831/velikobritaniya-1893498554.html

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

украина

мелитополь

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

украина, владимир зеленский, мелитополь, киев, михаил подоляк, дэвид петреус, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), bild, аналитика