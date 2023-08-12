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В офисе Зеленского утверждают, что наступление ВСУ идет по плану - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 12.08.2023 (обновлено: 20:46 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/nastuplenie-1889747786.html
В офисе Зеленского утверждают, что наступление ВСУ идет по плану
В офисе Зеленского утверждают, что наступление ВСУ идет по плану - РИА Новости, 12.08.2023
В офисе Зеленского утверждают, что наступление ВСУ идет по плану
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление идет по плану. РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T20:39
2023-08-12T20:46
специальная военная операция на украине
михаил подоляк
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление идет по плану. "Наступательные операции идут по плану генштаба и они эффектно ведут наступательные действия", - сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. Рассуждения о том, что наступление идет медленно, он назвал инфантилизмом. "Было бы желательно, чтобы они меньше смотрели "Рэмбо", а больше читали свои учебники, тогда было бы меньше инфантилизма и голливудского ожидания развития событий", - добавил Подоляк. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889637720.html
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михаил подоляк, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Михаил Подоляк, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, В мире
В офисе Зеленского утверждают, что наступление ВСУ идет по плану

Подоляк: наступление украинских войск идет по плану генштаба

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что украинское контрнаступление идет по плану.
"Наступательные операции идут по плану генштаба и они эффектно ведут наступательные действия", - сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении
11 августа, 21:06
Рассуждения о том, что наступление идет медленно, он назвал инфантилизмом.
"Было бы желательно, чтобы они меньше смотрели "Рэмбо", а больше читали свои учебники, тогда было бы меньше инфантилизма и голливудского ожидания развития событий", - добавил Подоляк.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Балицкий заявил, что идет подготовка к наступлению российских войск
10 августа, 05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ПодолякУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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