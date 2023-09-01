https://ria.ru/20230901/plen-1893539929.html

Российские военные взяли в плен под Артемовском восемь украинских солдат

Российские военные взяли в плен под Артемовском восемь украинских солдат - РИА Новости, 01.09.2023

Российские военные взяли в плен под Артемовском восемь украинских солдат

Бойцы 200-й бригады Южного военного округа после неудачной контратаки украинских сил взяли в плен под Артемовском восемь солдат 30-й бригады ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T04:11

2023-09-01T04:11

2023-09-01T04:11

специальная военная операция на украине

артемовский

артемовск

донбасс

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 1 сен - РИА Новости. Бойцы 200-й бригады Южного военного округа после неудачной контратаки украинских сил взяли в плен под Артемовском восемь солдат 30-й бригады ВСУ, рассказал РИА Новости российский разведчик, выполняющий ряд задач на данном участке. Ранее разведчик ЮВО сообщал, что ВСУ в результате активных многодневных попыток контратаковать силами 30-й отдельной механизированной бригады под Артёмовском потеряли около 8 единиц тяжёлой техники и вооружения, а также около 80 солдат. "Взяли в плен во время накатов восемь пленных", - рассказал разведчик. Он уточнил, что все пленные – военнослужащие 30-й бригады ВС Украины. Один из пленных бойцов ВСУ рассказал РИА Новости, что 18 августа командование отправило восемь солдат, "ничего не объясняя". "Дали рацию старшему группы с моего взвода, он непосредственно только знал задачу и сказал нам, что нужно держать позицию", - сказал пленный. Он пояснил, что конкретное место позиций и задачи никто не объяснил, ближе к ночи без командного состава их отвезли на позиции. "На позициях нас начали "пламенно" встречать (обстреливать), не знаю, каким чудом мы все добрались по трупам уже наших (украинских военных), мы офигели, очень много там трупов было, я видел 15, дальше уже было больше. Добравшись до позиции, сказали держать позиции", - рассказал пленный. По словам украинского военнослужащего, он видел горы трупов и ему пришлось всю ночь и весь следующий день находится рядом с телами погибших, пока не попал в плен. "Русский солдат зашёл в наши окопы, мы были все в блиндаже, я в него выстрелил, но не попал. Он быстро подбежал забрал оружие и сказал: "Сдавайтесь, не дурите, будете жить". Мы сдались", - рассказал другой украинский военнопленный, участвовавший в этом боестолкновении. Пленный ВСУ добавил, что российский боец спас ему ногу. "Я перетянул сильно турникет, попросил его попустить, он это сделал. Сейчас, если пойти посмотреть, эта посадка 100 на 30 метров - она усеяна трупами, нашими трупами (украинских военных), там просто ад", - добавил он. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230901/artemovsk-1893539276.html

https://ria.ru/20230830/aktsiya-1893197710.html

https://ria.ru/20230828/pushilin-1892611182.html

артемовский

артемовск

донбасс

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артемовский, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины