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В ГД прокомментировали заявление Киева о переносе боевых действий в Россию
В ГД прокомментировали заявление Киева о переносе боевых действий в Россию - РИА Новости, 01.09.2023
В ГД прокомментировали заявление Киева о переносе боевых действий в Россию
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал словесной бравадой заявления начальника военной разведки Украины о перенесении боевых действий на... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:33
2023-09-01T17:33
2023-09-01T17:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал словесной бравадой заявления начальника военной разведки Украины о перенесении боевых действий на территорию России. Ранее руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканал заявил, что украинские войска должны перенести боевые действия на территорию России. "Все это словесная бравада, чтобы поддержать упавший боевой дух украинской армии, а также отвлечь внимание от провального контрнаступления. Киевский режим уже предпринимал попытки агрессии в отношении России, но все их вылазки были пресечены, а террористы уничтожены", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, подобные заявления Буданова лишь в очередной раз доказывают оправданность начала спецоперации по защите границ России и обеспечения безопасности ее населения. "Я считаю, что нам пора перенести боевые действия на территорию Киева, чтобы уничтожить верхушку террористов во главе с Зеленским", - сказал депутат.
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в мире, киев, россия, михаил шеремет, госдума рф, кирилл буданов
В мире, Киев, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Кирилл Буданов
В ГД прокомментировали заявление Киева о переносе боевых действий в Россию
Шеремет прокомментировал заявление Киева о переносе боевых действий в Россию