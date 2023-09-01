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В ГД прокомментировали заявление Киева о переносе боевых действий в Россию

В ГД прокомментировали заявление Киева о переносе боевых действий в Россию - РИА Новости, 01.09.2023

В ГД прокомментировали заявление Киева о переносе боевых действий в Россию

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал словесной бравадой заявления начальника военной разведки Украины о перенесении боевых действий на... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:33

2023-09-01T17:33

2023-09-01T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал словесной бравадой заявления начальника военной разведки Украины о перенесении боевых действий на территорию России. Ранее руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире украинского телеканал заявил, что украинские войска должны перенести боевые действия на территорию России. "Все это словесная бравада, чтобы поддержать упавший боевой дух украинской армии, а также отвлечь внимание от провального контрнаступления. Киевский режим уже предпринимал попытки агрессии в отношении России, но все их вылазки были пресечены, а террористы уничтожены", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, подобные заявления Буданова лишь в очередной раз доказывают оправданность начала спецоперации по защите границ России и обеспечения безопасности ее населения. "Я считаю, что нам пора перенести боевые действия на территорию Киева, чтобы уничтожить верхушку террористов во главе с Зеленским", - сказал депутат.

https://ria.ru/20230830/popytki-1893240726.html

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в мире, киев, россия, михаил шеремет, госдума рф, кирилл буданов