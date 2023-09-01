https://ria.ru/20230901/peregovory-1893774778.html

Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут стартовать до конца года

Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут стартовать до конца года - РИА Новости, 01.09.2023

Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут стартовать до конца года

Европарламент планирует начать переговоры о вхождении Молдавии в Евросоюз до конца нынешнего года, заявил в пятницу в Кишиневе европейский депутат Зигфрид... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T21:53

2023-09-01T21:53

2023-09-01T21:53

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

европарламент

кишинев

румыния

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Европарламент планирует начать переговоры о вхождении Молдавии в Евросоюз до конца нынешнего года, заявил в пятницу в Кишиневе европейский депутат Зигфрид Мурешан, представляющий в законодательном собрании ЕС Румынию. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. "Мы, Европейский парламент, сейчас тесно сотрудничаем с другими европейскими институтами по вопросу сближения с Молдавией. Таким образом, мы будем использовать следующие недели для того, чтобы гарантировать, что, если девять рекомендаций по реформе, направленные Европейской комиссией в прошлом году, будут выполнены властями в Кишиневе, европейские институты одобрят начало переговоров о вступлении Молдавии до конца года", - сказал Мурешан в ходе заседания Платформы гражданского общества Евросоюз-Молдова. Депутат Европарламента выразил надежду, что сотрудничество властей республики с представителями неправительственного сектора, в частности, с лидерами общественных организаций в самой Молдавии, а также в других странах, включая Румынию, сыграет особую роль "для скорейшего приближения республики к стандартам ЕС". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

https://ria.ru/20230829/rumyniya-1892924344.html

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в мире, молдавия, майя санду, евросоюз, европарламент, кишинев, румыния, еврокомиссия