Переговоры о вступлении Молдавии в ЕС могут стартовать до конца года
Европарламент планирует начать переговоры о вхождении Молдавии в ЕС в этом году
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 сен – РИА Новости. Европарламент планирует начать переговоры о вхождении Молдавии в Евросоюз до конца нынешнего года, заявил в пятницу в Кишиневе европейский депутат Зигфрид Мурешан, представляющий в законодательном собрании ЕС Румынию.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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"Мы, Европейский парламент, сейчас тесно сотрудничаем с другими европейскими институтами по вопросу сближения с Молдавией. Таким образом, мы будем использовать следующие недели для того, чтобы гарантировать, что, если девять рекомендаций по реформе, направленные Европейской комиссией в прошлом году, будут выполнены властями в Кишиневе, европейские институты одобрят начало переговоров о вступлении Молдавии до конца года", - сказал Мурешан в ходе заседания Платформы гражданского общества Евросоюз-Молдова.
Депутат Европарламента выразил надежду, что сотрудничество властей республики с представителями неправительственного сектора, в частности, с лидерами общественных организаций в самой Молдавии, а также в других странах, включая Румынию, сыграет особую роль "для скорейшего приближения республики к стандартам ЕС".
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.