https://ria.ru/20230901/parol-1893535531.html

Стало известно, какие пароли на телефонах используют россияне

Стало известно, какие пароли на телефонах используют россияне - РИА Новости, 01.09.2023

Стало известно, какие пароли на телефонах используют россияне

Большинство россиян устанавливают простые комбинации в качестве пароля на телефон: например, каждый десятый пользователь использует пароль 1234 на смартфоне, в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:25

2023-09-01T02:25

2023-09-01T02:31

рту мирэа

общество

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Большинство россиян устанавливают простые комбинации в качестве пароля на телефон: например, каждый десятый пользователь использует пароль 1234 на смартфоне, в числе популярных комбинаций 1111, 0000, 1212, рассказали РИА Новости специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА. "Подавляющее большинство россиян использует простые комбинации. ТОП-10 популярности выглядит следующим образом: 1234; 1111; 0000; 1212; 7777; 1004; 2000; 4444; 2222; 6969. С помощью таких последовательностей цифр можно взломать 22% гаджетов, уверены эксперты. А комбинация "1234" даёт доступ к более чем 10% смартфонов россиян", - говорится в исследовании. Опасность четырехзначных кодов заключается также в относительной простоте подбора верного шифра. Так, комбинации из четырех цифр дают только 10 тысяч возможных вариантов, а шестизначные комбинации - один миллион. При этом специалисты отметили, что еще более ненадежным способом защиты устройства является графический пароль для разблокировки устройства, когда пользователю нужно соединить линиями несколько точек - именно в случае, когда посторонний подглядывает код. По их словам, человеческий мозг лучше запоминает рисунок, а не цифры. Эксперимент РТУ МИРЭА показал, что с расстояния полутора метров треть из контрольной группы студентов смогла запомнить и воспроизвести графический ключ, вводимый на экране. Цифровой код таким образом смог "подглядеть" и запомнить только каждый десятый участник испытания. "Результаты нашего исследования говорят в первую очередь о недостаточных мерах, которые пользователи применяют в отношении своих гаджетов. В современном мире смартфон даёт доступ к неограниченному объёму персональной информации. Пренебрежение правилами цифровой гигиены может привести к потере важнейших данных и денежных средств. Необходимо повышать цифровую грамотность россиян, особенно несовершеннолетних и людей пожилого возраста", - отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

https://ria.ru/20230717/paroli-1884515683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рту мирэа, общество