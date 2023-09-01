https://ria.ru/20230901/panika-1893688814.html

"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена

"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена - РИА Новости, 01.09.2023

"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена

На Украине боятся, что президент США Джо Байден подтолкнет Владимира Зеленского к мирным соглашениям с Россией в преддверии выборов в Штатах, заявил экс-агент... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:34

2023-09-01T15:34

2023-09-01T15:34

политика

россия

украина

владимир зеленский

джо байден

британская разведывательная служба mi6

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На Украине боятся, что президент США Джо Байден подтолкнет Владимира Зеленского к мирным соглашениям с Россией в преддверии выборов в Штатах, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom."В Киеве сейчас происходят внутренние распри. Все паникуют, поскольку боятся, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией", — считает эксперт.Так он ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о том, беспокоит ли украинцев, что глава Белого дома может подставить их ради переизбрания на пост президента США.По мнению Крука, украинское руководство опасается мирного соглашения, условия которого будут означать полную капитуляцию Киева.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230831/vsu-1893518397.html

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893405175.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, владимир зеленский, джо байден, британская разведывательная служба mi6, сша