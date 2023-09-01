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"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена - РИА Новости, 01.09.2023
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15:34 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/panika-1893688814.html
"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена
"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена - РИА Новости, 01.09.2023
"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена
На Украине боятся, что президент США Джо Байден подтолкнет Владимира Зеленского к мирным соглашениям с Россией в преддверии выборов в Штатах, заявил экс-агент... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:34
2023-09-01T15:34
политика
россия
украина
владимир зеленский
джо байден
британская разведывательная служба mi6
сша
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На Украине боятся, что президент США Джо Байден подтолкнет Владимира Зеленского к мирным соглашениям с Россией в преддверии выборов в Штатах, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom."В Киеве сейчас происходят внутренние распри. Все паникуют, поскольку боятся, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией", — считает эксперт.Так он ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о том, беспокоит ли украинцев, что глава Белого дома может подставить их ради переизбрания на пост президента США.По мнению Крука, украинское руководство опасается мирного соглашения, условия которого будут означать полную капитуляцию Киева.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230831/vsu-1893518397.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, джо байден, британская разведывательная служба mi6, сша
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Британская разведывательная служба MI6, США
"Полная капитуляция". Экс-агент MI6 сообщил о панике в Киеве из-за Байдена

Экс-агент MI6 Крук: Киев паникует, что Байден предаст Зеленского перед выборами

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На Украине боятся, что президент США Джо Байден подтолкнет Владимира Зеленского к мирным соглашениям с Россией в преддверии выборов в Штатах, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"В Киеве сейчас происходят внутренние распри. Все паникуют, поскольку боятся, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией", — считает эксперт.
Так он ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о том, беспокоит ли украинцев, что глава Белого дома может подставить их ради переизбрания на пост президента США.
По мнению Крука, украинское руководство опасается мирного соглашения, условия которого будут означать полную капитуляцию Киева.
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Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденБританская разведывательная служба MI6США
 
 
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