https://ria.ru/20230901/ozhogi-1893674749.html

В Татарстане ребенок получил ожоги 60 процентов тела, поджигая мусор

В Татарстане ребенок получил ожоги 60 процентов тела, поджигая мусор - РИА Новости, 01.09.2023

В Татарстане ребенок получил ожоги 60 процентов тела, поджигая мусор

Дети подожгли мусор на улице в райцентре Алексеевское в Татарстане, один из мальчиков получил 60% ожогов тела, сообщает ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:49

2023-09-01T14:49

2023-09-01T14:53

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

алексеевский район

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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Дети подожгли мусор на улице в райцентре Алексеевское в Татарстане, один из мальчиков получил 60% ожогов тела, сообщает ГУМЧС России по республике. "В 15.38 31 августа поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Алексеевское Алексеевского района, улица Просторная, рядом с домом 33… По прибытии пожарных подразделений на открытой территории возле дома горел мусор на площади 1 квадратный метр. Существовала угроза перехода огня на гараж в 1 метре от места пожара", - говорится в сообщении. По информации МЧС, пострадал мальчик 2016 года рождения, который получил ожоги 60% тела, госпитализирован в реанимационное отделение Алексеевской центральной районной больницы, а затем - в ожоговый центр Детской республиканской клинической больницы. С места пожара изъята оплавленная бутылка с резким запахом легковоспламеняющейся жидкости. "В ходе опроса свидетелей установлено, что четверо несовершеннолетних детей купили спички и пошли за автомобильные гаражи разводить костер. Собрали в кучу ветки, доски и подожгли, затем кинули в костер пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью (предположительно, растворитель)… Один из детей достал эту оплавленную бутылку из огня, содержащаяся в ней жидкость брызнула на одного из мальчиков, в результате чего на нем загорелась одежда", - поясняет ведомство.

https://ria.ru/20230801/ozhogi-1887503003.html

россия

алексеевский район

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алексеевский район