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ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке - РИА Новости, 01.09.2023
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19:54 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/otvet-1893761327.html
ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке
ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке - РИА Новости, 01.09.2023
ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке
ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:54
2023-09-01T19:54
в мире
цены на нефть
турция
россия
сергей лавров
оон
брикс
зерновая сделка
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ООН, 1 сен - РИА Новости. ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, ООН продолжает контактировать со всеми сторонами в целях возобновления действия черноморской инициативы. При этом Дюжаррик не стал строить прогнозов на итоги предстоящих переговоров лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893499094.html
https://ria.ru/20230901/lavrov-1893611196.html
https://ria.ru/20230806/guterresh-1888413665.html
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в мире, цены на нефть, турция, россия, сергей лавров, оон, брикс, зерновая сделка, антониу гутерреш, йоханнесбург, владимир путин
В мире, Цены на нефть, Турция, Россия, Сергей Лавров, ООН, БРИКС, Зерновая сделка, Антониу Гутерреш, Йоханнесбург, Владимир Путин
ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке

ООН пока не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш . Архивное фото
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ООН, 1 сен - РИА Новости. ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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По его словам, ООН продолжает контактировать со всеми сторонами в целях возобновления действия черноморской инициативы.
При этом Дюжаррик не стал строить прогнозов на итоги предстоящих переговоров лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали".
Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.
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В миреЦены на нефтьТурцияРоссияСергей ЛавровООНБРИКСЗерновая сделкаАнтониу ГутеррешЙоханнесбургВладимир Путин
 
 
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