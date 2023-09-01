https://ria.ru/20230901/otvet-1893761327.html

ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке

ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке - РИА Новости, 01.09.2023

ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке

ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T19:54

2023-09-01T19:54

2023-09-01T19:54

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брикс

зерновая сделка

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ООН, 1 сен - РИА Новости. ООН не получила официального ответа от российской стороны на письмо генсека организации Антониу Гутерреша, в котором тот выдвинул предложения по возобновлению черноморской инициативы, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, ООН продолжает контактировать со всеми сторонами в целях возобновления действия черноморской инициативы. При этом Дюжаррик не стал строить прогнозов на итоги предстоящих переговоров лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. В четверг, 31 августа, сообщалось о направлении Гутеррешем главе российского МИД Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил также, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893499094.html

https://ria.ru/20230901/lavrov-1893611196.html

https://ria.ru/20230806/guterresh-1888413665.html

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