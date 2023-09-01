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Экзарх Африки обратился в ФСБ из-за оскорбления студентов из Танзании - РИА Новости, 01.09.2023
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Религия
 
18:40 01.09.2023 (обновлено: 20:22 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/oskorbleniya-1893725345.html
Экзарх Африки обратился в ФСБ из-за оскорбления студентов из Танзании
Экзарх Африки обратился в ФСБ из-за оскорбления студентов из Танзании - РИА Новости, 01.09.2023
Экзарх Африки обратился в ФСБ из-за оскорбления студентов из Танзании
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил, что обратился в Пограничную службу ФСБ из-за неприемлемого обращения в аэропорту со... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:40
2023-09-01T20:22
религия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
русская православная церковь
домодедово (аэропорт)
танзания
африка
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил, что обратился в Пограничную службу ФСБ из-за неприемлемого обращения в аэропорту со студентами из Африки, прибывшими для обучения в учебных заведениях Русской православной церкви (РПЦ). &quot;Совершенно неприемлемыми, оскорбительными и преступно возмутительными стали вопросы сотрудника пограничной службы Михаила, который отказался назвать свои фамилию и должность, о том, &quot;сколько будущие студенты заплатили Русской церкви, экзархату, за то, чтобы они были приглашены на обучение&quot;, кроме того, звучали обвинения в адрес экзархата в коррупции за помощь африканцам в нелегальной иммиграции из Африки в Европу и Канаду через Россию&quot;, — написал он в Telegram.По словам экзарха, 26 августа двух студентов пять часов продержали на таможне в аэропорту Домодедово, "учинив им допрос с пристрастием". Студенты, сообщили РИА Новости в экзархате, прибыли из Танзании. "По факту случившегося мною направлено официальное обращение руководству Пограничной службы ФСБ России с просьбой разобраться в уже не первом случае такого отношения к нашим будущим священникам в Африке", – добавил митрополит.При этом пограничник, задававший студентам провокационные вопросы, представился сотрудником таможни, отметил экзарх."Учитывая недавно прошедший форум Россия — Африка и поставленные задачи президентом России и святейшим патриархом, мы стараемся соответствовать и работаем, не щадя своих сил, на африканском направлении. И очень досадно, когда вот такие нерадивые сотрудники погранслужбы позорят звание и профессию, давая повод думать, что Россия встречает не хлебом и солью, а грязными беспочвенными обвинениями и насмешками", — заключил он.Все студенты выбирались по рекомендациям священников на местах, и их официально пригласили в Россию. Обучающиеся также получили визы, добавил митрополит.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), русская православная церковь, домодедово (аэропорт), танзания, африка
Религия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Русская православная церковь, Домодедово (аэропорт), Танзания, Африка
Экзарх Африки обратился в ФСБ из-за оскорбления студентов из Танзании

Экзарх Африки попросил ФСБ разобраться с оскорблениями студентов из Танзании

© Flickr / ZeitfixiererПаспортный контроль в аэропорту
Паспортный контроль в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Flickr / Zeitfixierer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил, что обратился в Пограничную службу ФСБ из-за неприемлемого обращения в аэропорту со студентами из Африки, прибывшими для обучения в учебных заведениях Русской православной церкви (РПЦ).
«

"Совершенно неприемлемыми, оскорбительными и преступно возмутительными стали вопросы сотрудника пограничной службы Михаила, который отказался назвать свои фамилию и должность, о том, "сколько будущие студенты заплатили Русской церкви, экзархату, за то, чтобы они были приглашены на обучение", кроме того, звучали обвинения в адрес экзархата в коррупции за помощь африканцам в нелегальной иммиграции из Африки в Европу и Канаду через Россию", — написал он в Telegram.

По словам экзарха, 26 августа двух студентов пять часов продержали на таможне в аэропорту Домодедово, "учинив им допрос с пристрастием". Студенты, сообщили РИА Новости в экзархате, прибыли из Танзании.
"По факту случившегося мною направлено официальное обращение руководству Пограничной службы ФСБ России с просьбой разобраться в уже не первом случае такого отношения к нашим будущим священникам в Африке", – добавил митрополит.
При этом пограничник, задававший студентам провокационные вопросы, представился сотрудником таможни, отметил экзарх.
"Учитывая недавно прошедший форум Россия — Африка и поставленные задачи президентом России и святейшим патриархом, мы стараемся соответствовать и работаем, не щадя своих сил, на африканском направлении. И очень досадно, когда вот такие нерадивые сотрудники погранслужбы позорят звание и профессию, давая повод думать, что Россия встречает не хлебом и солью, а грязными беспочвенными обвинениями и насмешками", — заключил он.
Все студенты выбирались по рекомендациям священников на местах, и их официально пригласили в Россию. Обучающиеся также получили визы, добавил митрополит.
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РелигияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Русская православная церковьДомодедово (аэропорт)ТанзанияАфрика
 
 
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