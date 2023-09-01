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Экзарх Африки обратился в ФСБ из-за оскорбления студентов из Танзании

Экзарх Африки обратился в ФСБ из-за оскорбления студентов из Танзании - РИА Новости, 01.09.2023

Экзарх Африки обратился в ФСБ из-за оскорбления студентов из Танзании

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил, что обратился в Пограничную службу ФСБ из-за неприемлемого обращения в аэропорту со... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:40

2023-09-01T18:40

2023-09-01T20:22

религия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

русская православная церковь

домодедово (аэропорт)

танзания

африка

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) заявил, что обратился в Пограничную службу ФСБ из-за неприемлемого обращения в аэропорту со студентами из Африки, прибывшими для обучения в учебных заведениях Русской православной церкви (РПЦ). "Совершенно неприемлемыми, оскорбительными и преступно возмутительными стали вопросы сотрудника пограничной службы Михаила, который отказался назвать свои фамилию и должность, о том, "сколько будущие студенты заплатили Русской церкви, экзархату, за то, чтобы они были приглашены на обучение", кроме того, звучали обвинения в адрес экзархата в коррупции за помощь африканцам в нелегальной иммиграции из Африки в Европу и Канаду через Россию", — написал он в Telegram.По словам экзарха, 26 августа двух студентов пять часов продержали на таможне в аэропорту Домодедово, "учинив им допрос с пристрастием". Студенты, сообщили РИА Новости в экзархате, прибыли из Танзании. "По факту случившегося мною направлено официальное обращение руководству Пограничной службы ФСБ России с просьбой разобраться в уже не первом случае такого отношения к нашим будущим священникам в Африке", – добавил митрополит.При этом пограничник, задававший студентам провокационные вопросы, представился сотрудником таможни, отметил экзарх."Учитывая недавно прошедший форум Россия — Африка и поставленные задачи президентом России и святейшим патриархом, мы стараемся соответствовать и работаем, не щадя своих сил, на африканском направлении. И очень досадно, когда вот такие нерадивые сотрудники погранслужбы позорят звание и профессию, давая повод думать, что Россия встречает не хлебом и солью, а грязными беспочвенными обвинениями и насмешками", — заключил он.Все студенты выбирались по рекомендациям священников на местах, и их официально пригласили в Россию. Обучающиеся также получили визы, добавил митрополит.

https://ria.ru/20230825/sinod-1892259879.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), русская православная церковь, домодедово (аэропорт), танзания, африка