https://ria.ru/20230901/osen-1893726916.html

Синоптик рассказал, когда в Россию придет метеорологическая осень

Синоптик рассказал, когда в Россию придет метеорологическая осень - РИА Новости, 01.09.2023

Синоптик рассказал, когда в Россию придет метеорологическая осень

Метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября, после чего похолодает и наступит осень, однако ожидаются два бабьих лета - классическое в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:24

2023-09-01T17:24

2023-09-01T17:24

погода

россия

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября, после чего похолодает и наступит осень, однако ожидаются два бабьих лета - классическое в середине сентября и "старое" в октябре, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сентябрь в Центральной России прогнозируется на 2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. По всей видимости, метеорологическое лето, когда среднесуточная температура плюс 15 и выше, закончится 5-го сентября, после чего ощутимо похолодает, и осень с опозданием на неделю вступит в права. К середине месяца ожидается классическое бабье лето", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, октябрь в среднем окажется всего на 1 градус выше нормы, но с двадцатипроцентным дефицитом осадков, что "указывает на вероятность старого бабьего лета"."Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем - температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды. Осадков, которые станут переходить в смешанную фазу, выпадет на 20% больше положенного. Метеозима, переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, попытается наступить в срок - во второй декаде ноября, но несколько раз будет спотыкаться", - рассказал метеоролог.Он уточнил, что устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября-начала декабря.

https://ria.ru/20230901/leto-1893553836.html

https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, россия, евгений тишковец