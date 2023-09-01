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Синоптик рассказал, когда в Россию придет метеорологическая осень - РИА Новости, 01.09.2023
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17:24 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/osen-1893726916.html
Синоптик рассказал, когда в Россию придет метеорологическая осень
Синоптик рассказал, когда в Россию придет метеорологическая осень - РИА Новости, 01.09.2023
Синоптик рассказал, когда в Россию придет метеорологическая осень
Метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября, после чего похолодает и наступит осень, однако ожидаются два бабьих лета - классическое в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:24
2023-09-01T17:24
погода
россия
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября, после чего похолодает и наступит осень, однако ожидаются два бабьих лета - классическое в середине сентября и "старое" в октябре, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сентябрь в Центральной России прогнозируется на 2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. По всей видимости, метеорологическое лето, когда среднесуточная температура плюс 15 и выше, закончится 5-го сентября, после чего ощутимо похолодает, и осень с опозданием на неделю вступит в права. К середине месяца ожидается классическое бабье лето", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, октябрь в среднем окажется всего на 1 градус выше нормы, но с двадцатипроцентным дефицитом осадков, что "указывает на вероятность старого бабьего лета"."Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем - температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды. Осадков, которые станут переходить в смешанную фазу, выпадет на 20% больше положенного. Метеозима, переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, попытается наступить в срок - во второй декаде ноября, но несколько раз будет спотыкаться", - рассказал метеоролог.Он уточнил, что устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября-начала декабря.
https://ria.ru/20230901/leto-1893553836.html
https://ria.ru/20230802/pogoda-1887758523.html
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погода, россия, евгений тишковец
Погода, Россия, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал, когда в Россию придет метеорологическая осень

Метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Метеорологическое лето в Центральной России закончится 5 сентября, после чего похолодает и наступит осень, однако ожидаются два бабьих лета - классическое в середине сентября и "старое" в октябре, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сентябрь в Центральной России прогнозируется на 2 градуса теплее нормы с незначительным дефицитом осадков. По всей видимости, метеорологическое лето, когда среднесуточная температура плюс 15 и выше, закончится 5-го сентября, после чего ощутимо похолодает, и осень с опозданием на неделю вступит в права. К середине месяца ожидается классическое бабье лето", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, октябрь в среднем окажется всего на 1 градус выше нормы, но с двадцатипроцентным дефицитом осадков, что "указывает на вероятность старого бабьего лета".
"Ноябрь будет самым неприятным осенним месяцем - температура вернется в климатическое русло с преобладанием пасмурной, сырой и ветреной погоды. Осадков, которые станут переходить в смешанную фазу, выпадет на 20% больше положенного. Метеозима, переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, попытается наступить в срок - во второй декаде ноября, но несколько раз будет спотыкаться", - рассказал метеоролог.
Он уточнил, что устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября-начала декабря.
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