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В Киеве оценили опасность от размещения ядерного оружия в Белоруссии
В Киеве оценили опасность от размещения ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 01.09.2023
В Киеве оценили опасность от размещения ядерного оружия в Белоруссии
Риск от оружия с ядерным зарядом, которое получила Белоруссия, для Украины нулевой, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:10
2023-09-01T14:10
2023-09-01T14:10
в мире
белоруссия
украина
кирилл буданов
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Риск от оружия с ядерным зарядом, которое получила Белоруссия, для Украины нулевой, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия получила на свою территорию оружие с ядерным зарядом в три раза мощнее, чем бомбы, использованные для взрыва в Хиросиме и Нагасаки. "Риск для Украины нулевой, потому что это не ядерное оружие, а способ ядерного сдерживания, это политическая игра. Кроме того, в Белоруссию привезли ядерные бомбы для самолётов Су-27М", - сказал Буданов интервью телеканалу 1+1. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, кирилл буданов
В мире, Белоруссия, Украина, Кирилл Буданов
В Киеве оценили опасность от размещения ядерного оружия в Белоруссии
Буданов: полученное Минском оружие с ядерным зарядом пока не несет угрозы Киеву