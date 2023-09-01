https://ria.ru/20230901/oruzhie-1893659050.html

В Киеве оценили опасность от размещения ядерного оружия в Белоруссии

В Киеве оценили опасность от размещения ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 01.09.2023

В Киеве оценили опасность от размещения ядерного оружия в Белоруссии

Риск от оружия с ядерным зарядом, которое получила Белоруссия, для Украины нулевой, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:10

2023-09-01T14:10

2023-09-01T14:10

в мире

белоруссия

украина

кирилл буданов

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Риск от оружия с ядерным зарядом, которое получила Белоруссия, для Украины нулевой, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия получила на свою территорию оружие с ядерным зарядом в три раза мощнее, чем бомбы, использованные для взрыва в Хиросиме и Нагасаки. "Риск для Украины нулевой, потому что это не ядерное оружие, а способ ядерного сдерживания, это политическая игра. Кроме того, в Белоруссию привезли ядерные бомбы для самолётов Су-27М", - сказал Буданов интервью телеканалу 1+1. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, украина, кирилл буданов