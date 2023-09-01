https://ria.ru/20230901/oon-1893612252.html

Спецдокладчик ООН поднимет на Украине вопрос о военнопленных

Спецдокладчик ООН поднимет на Украине вопрос о военнопленных - РИА Новости, 01.09.2023

Спецдокладчик ООН поднимет на Украине вопрос о военнопленных

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс впервые посетит Украину с 4 по 10 сентября 2023 года и сосредоточит внимание на процедурах и... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:46

2023-09-01T11:46

2023-09-01T12:53

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ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс впервые посетит Украину с 4 по 10 сентября 2023 года и сосредоточит внимание на процедурах и расследованиях в связи с актами пыток, в том числе совершенными в отношении военнопленных, говорится в заявлении, распространенном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Элис Джилл Эдвардс совершит свой первый официальный визит на Украину с 4 по 10 сентября 2023 года", - говорится в документе. Организация заявляет, что во время визита Эдвардс "сосредоточит внимание" на процедурах и практике расследования и судебного преследования преступлений, связанных с пытками, совершенных в контексте событий на Украине, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия. "Она также рассмотрит обращение и условия содержания под стражей, в том числе в отношении военнопленных, лиц, обвиняемых в военных преступлениях, и тех, кому иным образом предъявлены обвинения в связи с конфликтом", - добавляется в заявлении. Эдвардс, как заявила организация, встретится на месте с "высокопоставленными правительственными чиновниками", представителями Верховной Рады и представителями судебной системы, она также побеседует с представителями следственных и контролирующих органов, ООН, организаций гражданского общества, адвокатами, потерпевшими и их семьями. УВКПЧ сообщает, что эксперт проведет пресс-конференцию 10 сентября 2023 года в 11.00 мск. Ранее в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей. В интернете также не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. В июле этого года Следственный комитет России сообщал, что будет разбираться с фактами жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков.

https://ria.ru/20230901/ministr-1893608377.html

https://ria.ru/20230901/ukraina-1893584042.html

https://ria.ru/20230824/plennyy-1892067986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, макеевка, валерий фадеев, оон, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф)