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Эксперты нижегородской ОЭЗ "Кулибин" одобрили пять проектов резидентов

Эксперты нижегородской ОЭЗ "Кулибин" одобрили пять проектов резидентов - РИА Новости, 01.09.2023

Эксперты нижегородской ОЭЗ "Кулибин" одобрили пять проектов резидентов

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" одобрил пять проектов потенциальных резидентов на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:00

2023-09-01T13:00

2023-09-01T13:39

нижегородская область

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нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" одобрил пять проектов потенциальных резидентов на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. В марте 2023 года площадь ОЭЗ "Кулибин" была увеличена с 72 до 724 гектаров. "Расширение территории ОЭЗ в 10 раз стало важным этапом развития не только особой экономической зоны, но и всего региона. Еще несколько лет назад таких возможностей просто не было. Мы кардинально перестроили систему работы с инвесторами, вошли в топ-3 инвестиционного рейтинга регионов России. ОЭЗ и ТОР (территории опережающего социально-экономического развития) стали важным элементом в комплексе мер поддержки инвесторов. Мы видим огромный интерес бизнеса к таким проектам. Очень рад, что все больше компаний принимает решение работать на этой площадке", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По итогам заседания экспертного совета было определено, что новыми резидентами ОЭЗ "Кулибин" станут компании "Агро-Пест", "Комплексный завод специализированной продукции", "НПО "Красный октябрь", "Первый завод". Еще один проект (ТПК "Евросталь") рассматривался повторно в связи с изменением параметров и увеличением объема инвестиций. "Проекты, которые мы сегодня рассмотрели и утвердили, важны для развития экономики региона. И агрохимия, и металлоконструкции, трубы, инструмент - это продукция, которую могут использовать в работе другие компании. То есть наличие таких производств стимулирует инвесторов вкладывать в новые проекты, которые станут участниками новой цепочки кооперации", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Компания "Агро-Пест" наладит на территории ОЭЗ производство инсектицидов и агрохимикатов. Объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей. Комплексный завод специализированной продукции (КЗСП) будет вести производство полиэтиленовых труб для газо- и водоснабжения. Объем инвестиций в проект составит 1,3 миллиарда рублей. Проект "НПО "Красный октябрь" предусматривает производство твердосплавных стержней и изготовления осевого твердосплавного инструмента (фрезы, сверла, развертки, резцовой вставки, зенкера). Объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда рублей. "Первый завод" построит производственный комплекс по обработке металла, который будет специализироваться на изготовлении строительных металлических конструкций. Объем инвестиций в проект составит 705 миллионов рублей. ТПК "Евросталь" планирует создать производственно-складской комплекс по обработке металла. Объем инвестиций в проект составит 486 миллионов рублей. Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что у региона большие планы на развитие ОЭЗ "Кулибин". Сейчас в ОЭЗ уже 17 проектов, еще 14 проектов находятся в процессе подготовки документов для рассмотрения их заявок на резидентство.

https://ria.ru/20230615/kulibin-1878435854.html

https://ria.ru/20230831/dzerzhinsk-1893334284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин