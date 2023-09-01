https://ria.ru/20230901/oez-1893633417.html
Эксперты нижегородской ОЭЗ "Кулибин" одобрили пять проектов резидентов
Эксперты нижегородской ОЭЗ "Кулибин" одобрили пять проектов резидентов - РИА Новости, 01.09.2023
Эксперты нижегородской ОЭЗ "Кулибин" одобрили пять проектов резидентов
Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" одобрил пять проектов потенциальных резидентов на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:00
2023-09-01T13:00
2023-09-01T13:39
нижегородская область
экономика
нижегородская область
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" одобрил пять проектов потенциальных резидентов на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. В марте 2023 года площадь ОЭЗ "Кулибин" была увеличена с 72 до 724 гектаров. "Расширение территории ОЭЗ в 10 раз стало важным этапом развития не только особой экономической зоны, но и всего региона. Еще несколько лет назад таких возможностей просто не было. Мы кардинально перестроили систему работы с инвесторами, вошли в топ-3 инвестиционного рейтинга регионов России. ОЭЗ и ТОР (территории опережающего социально-экономического развития) стали важным элементом в комплексе мер поддержки инвесторов. Мы видим огромный интерес бизнеса к таким проектам. Очень рад, что все больше компаний принимает решение работать на этой площадке", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По итогам заседания экспертного совета было определено, что новыми резидентами ОЭЗ "Кулибин" станут компании "Агро-Пест", "Комплексный завод специализированной продукции", "НПО "Красный октябрь", "Первый завод". Еще один проект (ТПК "Евросталь") рассматривался повторно в связи с изменением параметров и увеличением объема инвестиций. "Проекты, которые мы сегодня рассмотрели и утвердили, важны для развития экономики региона. И агрохимия, и металлоконструкции, трубы, инструмент - это продукция, которую могут использовать в работе другие компании. То есть наличие таких производств стимулирует инвесторов вкладывать в новые проекты, которые станут участниками новой цепочки кооперации", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Компания "Агро-Пест" наладит на территории ОЭЗ производство инсектицидов и агрохимикатов. Объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей. Комплексный завод специализированной продукции (КЗСП) будет вести производство полиэтиленовых труб для газо- и водоснабжения. Объем инвестиций в проект составит 1,3 миллиарда рублей. Проект "НПО "Красный октябрь" предусматривает производство твердосплавных стержней и изготовления осевого твердосплавного инструмента (фрезы, сверла, развертки, резцовой вставки, зенкера). Объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда рублей. "Первый завод" построит производственный комплекс по обработке металла, который будет специализироваться на изготовлении строительных металлических конструкций. Объем инвестиций в проект составит 705 миллионов рублей. ТПК "Евросталь" планирует создать производственно-складской комплекс по обработке металла. Объем инвестиций в проект составит 486 миллионов рублей. Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что у региона большие планы на развитие ОЭЗ "Кулибин". Сейчас в ОЭЗ уже 17 проектов, еще 14 проектов находятся в процессе подготовки документов для рассмотрения их заявок на резидентство.
https://ria.ru/20230615/kulibin-1878435854.html
https://ria.ru/20230831/dzerzhinsk-1893334284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нижегородская область, россия, глеб никитин
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
Эксперты нижегородской ОЭЗ "Кулибин" одобрили пять проектов резидентов
Эксперты ОЭЗ "Кулибин" одобрили пять проектов на семь миллиардов рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен – РИА Новости.
Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" одобрил пять проектов потенциальных резидентов на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области
.
ОЭЗ промышленно-производственного типа "Кулибин" была создана в мае 2020 года на территории Дзержинска. В марте 2023 года площадь ОЭЗ "Кулибин" была увеличена с 72 до 724 гектаров.
Договоры о новых проектах в нижегородской ОЭЗ "Кулибин" подписали на ПМЭФ
"Расширение территории ОЭЗ в 10 раз стало важным этапом развития не только особой экономической зоны, но и всего региона. Еще несколько лет назад таких возможностей просто не было. Мы кардинально перестроили систему работы с инвесторами, вошли в топ-3 инвестиционного рейтинга регионов России
. ОЭЗ и ТОР (территории опережающего социально-экономического развития) стали важным элементом в комплексе мер поддержки инвесторов. Мы видим огромный интерес бизнеса к таким проектам. Очень рад, что все больше компаний принимает решение работать на этой площадке", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
По итогам заседания экспертного совета было определено, что новыми резидентами ОЭЗ "Кулибин" станут компании "Агро-Пест", "Комплексный завод специализированной продукции", "НПО "Красный октябрь", "Первый завод". Еще один проект (ТПК "Евросталь") рассматривался повторно в связи с изменением параметров и увеличением объема инвестиций.
"Проекты, которые мы сегодня рассмотрели и утвердили, важны для развития экономики региона. И агрохимия, и металлоконструкции, трубы, инструмент - это продукция, которую могут использовать в работе другие компании. То есть наличие таких производств стимулирует инвесторов вкладывать в новые проекты, которые станут участниками новой цепочки кооперации", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.
Компания "Агро-Пест" наладит на территории ОЭЗ производство инсектицидов и агрохимикатов. Объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей. Комплексный завод специализированной продукции (КЗСП) будет вести производство полиэтиленовых труб для газо- и водоснабжения. Объем инвестиций в проект составит 1,3 миллиарда рублей. Проект "НПО "Красный октябрь" предусматривает производство твердосплавных стержней и изготовления осевого твердосплавного инструмента (фрезы, сверла, развертки, резцовой вставки, зенкера). Объем инвестиций в проект составит 3 миллиарда рублей. "Первый завод" построит производственный комплекс по обработке металла, который будет специализироваться на изготовлении строительных металлических конструкций. Объем инвестиций в проект составит 705 миллионов рублей. ТПК "Евросталь" планирует создать производственно-складской комплекс по обработке металла. Объем инвестиций в проект составит 486 миллионов рублей.
Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что у региона большие планы на развитие ОЭЗ "Кулибин". Сейчас в ОЭЗ уже 17 проектов, еще 14 проектов находятся в процессе подготовки документов для рассмотрения их заявок на резидентство.
Главе Минэкономразвития показали план развития нижегородской ОЭЗ "Кулибин"