https://ria.ru/20230901/odkb-1893630664.html

В Польше прокомментировали учения ОДКБ

В Польше прокомментировали учения ОДКБ - РИА Новости, 01.09.2023

В Польше прокомментировали учения ОДКБ

Польша восприняла учения ОДКБ "Боевое братство" как "элемент психологической войны", заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Мариуш РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:47

2023-09-01T12:47

2023-09-01T13:45

мариуш каминьский

одкб

белоруссия

польша

саудовская аравия

виктор хренин

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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польша восприняла учения ОДКБ "Боевое братство" как "элемент психологической войны", заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. В пятницу в Белоруссии начались военные учения ОДКБ "Боевое братство-2023", они продлятся по 6 сентября. Белоруссия и секретариат ОДКБ предупредили международных партнеров о проведении учений, пригласив иностранных наблюдателей. ОДКБ в рамках предстоящих учений в Белоруссии не проявляет агрессивности и не направляет свои действия против третьих стран, подчеркивал ранее начальник объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Он говорил, что в качестве наблюдателей на учения, проводимые в Белоруссии, приглашены представители Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии. "Сегодня по ту сторону границы, в Белоруссии, проходят белорусско-российские учения вооруженных сил, в том числе у нашей границы. Это не случайно, что они начались 1 сентября. Это как раз тот элемент психологической войны", - сказал Каминский, выступая в пятницу с речью, посвященной годовщине начала Второй мировой войны. На территории Белоруссии в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Учения пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики. Учения "Боевое братство-2023" плановые, они проводятся в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. В них участвуют воинские контингенты, оперативные группы, полицейские (милицейские) силы, подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения государственного пограничного комитета Белоруссии. Всего в учениях задействованы более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Министр обороны Белорусии Виктор Хренин ранее говорил, что основной контингент - от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения, по его словам, больше носят штабной характер.

https://ria.ru/20230831/nablyudateli-1893419316.html

https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html

белоруссия

польша

саудовская аравия

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мариуш каминьский, одкб, белоруссия, польша, саудовская аравия, виктор хренин