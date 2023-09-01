https://ria.ru/20230901/obuchenie-1893530162.html
Участники СВО и их дети теперь могут перевестись на бесплатное обучение
Участники СВО и их дети теперь могут перевестись на бесплатное обучение - РИА Новости, 01.09.2023
Участники СВО и их дети теперь могут перевестись на бесплатное обучение
Участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут перевестись с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах, соответствующий документ... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:46
2023-09-01T00:46
2023-09-01T10:40
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут перевестись с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах, соответствующий документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Для перехода с платного обучения на бесплатное участники специальной военной операции на момент подачи заявления на переход не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения. Участники СВО, которые захотят перевестись на бесплатное обучение, должны будут предоставить в образовательную организацию документ, который подтвердит участие в спецоперации. Документ будет действовать до 31 августа 2024 года. Ранее правительство России также утвердило постановление о перераспределении вакантных мест для студентов-участников СВО, они получат возможность перевестись на бесплатную форму обучения, даже несмотря на отсутствие вакантных мест по их направлению подготовки, перераспределение мест будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе. Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть, например, на историческом или любом другом факультете.
https://ria.ru/20230830/mgu-1893146939.html
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украина, россия, общество, навигатор абитуриента
Украина, Россия, Общество, Навигатор абитуриента
Участники СВО и их дети теперь могут перевестись на бесплатное обучение
Участники СВО и их дети с 1 сентября смогут перевестись на бесплатное обучение
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут перевестись с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах, соответствующий документ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Для перехода с платного обучения на бесплатное участники специальной военной операции на момент подачи заявления на переход не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, задолженностей по оплате обучения. Участники СВО, которые захотят перевестись на бесплатное обучение, должны будут предоставить в образовательную организацию документ, который подтвердит участие в спецоперации.
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Документ будет действовать до 31 августа 2024 года.
Ранее правительство России
также утвердило постановление о перераспределении вакантных мест для студентов-участников СВО, они получат возможность перевестись на бесплатную форму обучения, даже несмотря на отсутствие вакантных мест по их направлению подготовки, перераспределение мест будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения (очной, вечерней или заочной) на соответствующем курсе.
Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть, например, на историческом или любом другом факультете.
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