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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах военных на границе - РИА Новости, 01.09.2023
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11:08 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/obstrely-1893601471.html
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах военных на границе
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах военных на границе - РИА Новости, 01.09.2023
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах военных на границе
Министерство обороны Армении заявило о двух погибших военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана на общей границе, в азербайджанском военном... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:08
2023-09-01T11:08
в мире
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БАКУ/ЕРЕВАН, 1 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о двух погибших военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана на общей границе, в азербайджанском военном ведомстве, в свою очередь, сообщили о двух пострадавших военнослужащих. "В результате обстрела азербайджанской армии в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка, с армянской стороны двое погибли и один ранен", - сообщается в Telegram-канале армянского ведомства. Как заявили в минобороны Азербайджана, в пятницу утром "подразделения вооруженных сил Армении применили ударный БПЛА против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района". "В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. В настоящее время наши (азербайджанские – ред.) подразделения принимают решительные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным министерства, обстрел азербайджанских позиций на данном направлении продолжается. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230828/odkb-1892724871.html
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах военных на границе

Ереван заявил о двух погибших из-за обстрела на границе, Баку — о двух раненых

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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БАКУ/ЕРЕВАН, 1 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о двух погибших военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана на общей границе, в азербайджанском военном ведомстве, в свою очередь, сообщили о двух пострадавших военнослужащих.
"В результате обстрела азербайджанской армии в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка, с армянской стороны двое погибли и один ранен", - сообщается в Telegram-канале армянского ведомства.
Как заявили в минобороны Азербайджана, в пятницу утром "подразделения вооруженных сил Армении применили ударный БПЛА против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района".
"В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. В настоящее время наши (азербайджанские – ред.) подразделения принимают решительные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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По данным министерства, обстрел азербайджанских позиций на данном направлении продолжается.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
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