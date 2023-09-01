https://ria.ru/20230901/obstrely-1893601471.html

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах военных на границе

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах военных на границе - РИА Новости, 01.09.2023

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах военных на границе

Министерство обороны Армении заявило о двух погибших военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана на общей границе, в азербайджанском военном... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:08

2023-09-01T11:08

2023-09-01T11:08

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азербайджан

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БАКУ/ЕРЕВАН, 1 сен - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило о двух погибших военных на границе из-за обстрела со стороны Азербайджана на общей границе, в азербайджанском военном ведомстве, в свою очередь, сообщили о двух пострадавших военнослужащих. "В результате обстрела азербайджанской армии в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сотка, с армянской стороны двое погибли и один ранен", - сообщается в Telegram-канале армянского ведомства. Как заявили в минобороны Азербайджана, в пятницу утром "подразделения вооруженных сил Армении применили ударный БПЛА против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района". "В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. В настоящее время наши (азербайджанские – ред.) подразделения принимают решительные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным министерства, обстрел азербайджанских позиций на данном направлении продолжается. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230828/odkb-1892724871.html

https://ria.ru/20230802/aliev-1887703292.html

армения

азербайджан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан