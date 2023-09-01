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ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК
ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК
Обстрел украинскими силовиками Киевского района Донецка, в результате которого были ранены девять человек и погибла шестилетняя девочка, велся РСЗО турецкого... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:23
2023-09-01T18:23
2023-09-01T18:35
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими силовиками Киевского района Донецка, в результате которого были ранены девять человек и погибла шестилетняя девочка, велся РСЗО турецкого производства, сообщил РИА Новости начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. "Со стороны вооруженных формирований Украины был осуществлен обстрел Киевского района Донецка в 13,45. Повреждено более десяти жилых домов, а также торгово-развлекательный центр "Донецк-Сити", - заявил Переверзев. Он отметил, что обстрел велся с применением РСЗО калибра 122 миллиметра производства Турции. "Ракета TR-122, применялась двух типов - осколочная и осколочно-фугасная", - отметил он. По его словам, на месте происшествия представители ДНР в СЦКК обнаружили соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для дальнейшей экспертизы. В результате атаки постадали десять человек, из них - девочка 2016 года рождения, которая скончалась от полученных ранений. В то же время Переверзев отметил, что данные о пострадавших продолжают поступать.
https://ria.ru/20230828/ankara-1892789522.html
https://ria.ru/20230901/pogibshie-1893700161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК
Представительство в СЦКК: ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства