https://ria.ru/20230901/obstrel-1893745435.html

ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК

ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК - РИА Новости, 01.09.2023

ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК

Обстрел украинскими силовиками Киевского района Донецка, в результате которого были ранены девять человек и погибла шестилетняя девочка, велся РСЗО турецкого... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:23

2023-09-01T18:23

2023-09-01T18:35

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими силовиками Киевского района Донецка, в результате которого были ранены девять человек и погибла шестилетняя девочка, велся РСЗО турецкого производства, сообщил РИА Новости начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. "Со стороны вооруженных формирований Украины был осуществлен обстрел Киевского района Донецка в 13,45. Повреждено более десяти жилых домов, а также торгово-развлекательный центр "Донецк-Сити", - заявил Переверзев. Он отметил, что обстрел велся с применением РСЗО калибра 122 миллиметра производства Турции. "Ракета TR-122, применялась двух типов - осколочная и осколочно-фугасная", - отметил он. По его словам, на месте происшествия представители ДНР в СЦКК обнаружили соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для дальнейшей экспертизы. В результате атаки постадали десять человек, из них - девочка 2016 года рождения, которая скончалась от полученных ранений. В то же время Переверзев отметил, что данные о пострадавших продолжают поступать.

https://ria.ru/20230828/ankara-1892789522.html

https://ria.ru/20230901/pogibshie-1893700161.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины