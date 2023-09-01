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ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 01.09.2023 (обновлено: 18:35 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/obstrel-1893745435.html
ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК
ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК
Обстрел украинскими силовиками Киевского района Донецка, в результате которого были ранены девять человек и погибла шестилетняя девочка, велся РСЗО турецкого... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:23
2023-09-01T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими силовиками Киевского района Донецка, в результате которого были ранены девять человек и погибла шестилетняя девочка, велся РСЗО турецкого производства, сообщил РИА Новости начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. "Со стороны вооруженных формирований Украины был осуществлен обстрел Киевского района Донецка в 13,45. Повреждено более десяти жилых домов, а также торгово-развлекательный центр "Донецк-Сити", - заявил Переверзев. Он отметил, что обстрел велся с применением РСЗО калибра 122 миллиметра производства Турции. "Ракета TR-122, применялась двух типов - осколочная и осколочно-фугасная", - отметил он. По его словам, на месте происшествия представители ДНР в СЦКК обнаружили соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для дальнейшей экспертизы. В результате атаки постадали десять человек, из них - девочка 2016 года рождения, которая скончалась от полученных ранений. В то же время Переверзев отметил, что данные о пострадавших продолжают поступать.
https://ria.ru/20230828/ankara-1892789522.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства, заявили в СЦКК

Представительство в СЦКК: ВСУ обстреливали Донецк из РСЗО турецкого производства

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Обстрел украинскими силовиками Киевского района Донецка, в результате которого были ранены девять человек и погибла шестилетняя девочка, велся РСЗО турецкого производства, сообщил РИА Новости начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины был осуществлен обстрел Киевского района Донецка в 13,45. Повреждено более десяти жилых домов, а также торгово-развлекательный центр "Донецк-Сити", - заявил Переверзев.
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Он отметил, что обстрел велся с применением РСЗО калибра 122 миллиметра производства Турции.
«
"Ракета TR-122, применялась двух типов - осколочная и осколочно-фугасная", - отметил он.
По его словам, на месте происшествия представители ДНР в СЦКК обнаружили соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для дальнейшей экспертизы.
В результате атаки постадали десять человек, из них - девочка 2016 года рождения, которая скончалась от полученных ранений.
В то же время Переверзев отметил, что данные о пострадавших продолжают поступать.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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