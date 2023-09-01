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При обстреле ТРЦ "Донецк сити" пострадали более десяти человек - РИА Новости, 01.09.2023
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15:12 01.09.2023 (обновлено: 15:48 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/obstrel-1893682504.html
При обстреле ТРЦ "Донецк сити" пострадали более десяти человек
При обстреле ТРЦ "Донецк сити" пострадали более десяти человек - РИА Новости, 01.09.2023
При обстреле ТРЦ "Донецк сити" пострадали более десяти человек
Более 10 мирных жителей пострадали при обстреле ТРЦ "Донецк сити", среди раненных 6-летний ребенок, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:12
2023-09-01T15:48
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Более 10 мирных жителей пострадали при обстреле ТРЦ "Донецк сити", среди раненных 6-летний ребенок, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок 6 лет. К сожалению, число жертв может увеличиться", - говорится в сообщении представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ "Донецк сити" при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230901/final-1893681884.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле ТРЦ "Донецк сити" пострадали более десяти человек

В Донецке сообщили о 10 раненых из-за украинского обстрела ТРЦ

© Кадр видео очевидцаПоследствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке
Последствия удара в районе ТРЦ Донецк Сити в Донецке
© Кадр видео очевидца
Последствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Более 10 мирных жителей пострадали при обстреле ТРЦ "Донецк сити", среди раненных 6-летний ребенок, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок 6 лет. К сожалению, число жертв может увеличиться", - говорится в сообщении представительства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ "Донецк сити" при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Украина - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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Донецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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