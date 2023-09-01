https://ria.ru/20230901/obstrel-1893682504.html

При обстреле ТРЦ "Донецк сити" пострадали более десяти человек

При обстреле ТРЦ "Донецк сити" пострадали более десяти человек - РИА Новости, 01.09.2023

При обстреле ТРЦ "Донецк сити" пострадали более десяти человек

Более 10 мирных жителей пострадали при обстреле ТРЦ "Донецк сити", среди раненных 6-летний ребенок, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:12

2023-09-01T15:12

2023-09-01T15:48

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Более 10 мирных жителей пострадали при обстреле ТРЦ "Донецк сити", среди раненных 6-летний ребенок, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок 6 лет. К сожалению, число жертв может увеличиться", - говорится в сообщении представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о прямом попадании снаряда в здание ТРЦ "Донецк сити" при обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в День знаний выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка.Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230901/final-1893681884.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, сцкк, происшествия