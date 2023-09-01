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ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке - РИА Новости, 01.09.2023
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14:43 01.09.2023 (обновлено: 15:46 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/obstrel-1893672980.html
ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке
ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке
Украинские войска обстреляли торговый центр в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:43
2023-09-01T15:46
происшествия
донецк
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли торговый центр в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.&quot;В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ &quot;Донецк Сити&quot;, — уточнил он.По его словам, повреждения получили хозяйственные помещения.Представительство ДНР в СЦКК заявило о многочисленных пострадавших при обстреле."В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным, более десяти пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет. К сожалению, число жертв может увеличиться", — добавили в центре.Позднее в СЦКК сообщили, что ребенок погиб.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в районе "Донецк Сити" и Шахтерской площади возник пожар. Согласно заявлениям местных жителей в соцсетях, также загорелись два автомобиля во дворе дома на улице Университетской.Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230727/pamyat-1886707709.html
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происшествия, донецк
Происшествия, Донецк
ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке

Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в здание ТРЦ "Донецк Сити"

© Кадр видео очевидцаПоследствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке
Последствия удара в районе ТРЦ Донецк Сити в Донецке
© Кадр видео очевидца
Последствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли торговый центр в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.
«

"В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ "Донецк Сити", — уточнил он.

По его словам, повреждения получили хозяйственные помещения.
Представительство ДНР в СЦКК заявило о многочисленных пострадавших при обстреле.
"В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным, более десяти пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет. К сожалению, число жертв может увеличиться", — добавили в центре.
Позднее в СЦКК сообщили, что ребенок погиб.
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Как сообщил корреспондент РИА Новости, в районе "Донецк Сити" и Шахтерской площади возник пожар. Согласно заявлениям местных жителей в соцсетях, также загорелись два автомобиля во дворе дома на улице Университетской.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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