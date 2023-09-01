https://ria.ru/20230901/obstrel-1893672980.html

ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке

ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке - РИА Новости, 01.09.2023

ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке

Украинские войска обстреляли торговый центр в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:43

2023-09-01T14:43

2023-09-01T15:46

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли торговый центр в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram."В результате обстрела Киевского района произошло прямое попадание в здание ТРЦ "Донецк Сити", — уточнил он.По его словам, повреждения получили хозяйственные помещения.Представительство ДНР в СЦКК заявило о многочисленных пострадавших при обстреле."В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ "Донецк Сити" и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным, более десяти пострадавших, среди которых тяжелораненый ребенок шести лет. К сожалению, число жертв может увеличиться", — добавили в центре.Позднее в СЦКК сообщили, что ребенок погиб.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в районе "Донецк Сити" и Шахтерской площади возник пожар. Согласно заявлениям местных жителей в соцсетях, также загорелись два автомобиля во дворе дома на улице Университетской.Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230727/pamyat-1886707709.html

https://ria.ru/20230831/spetsoperatsiya-1893510037.html

донецк

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк