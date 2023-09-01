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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 01.09.2023 (обновлено: 14:41 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/obstrel-1893667433.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 01.09.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в День знаний, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:31
2023-09-01T14:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в День знаний, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что более 40 тысяч детей в День знаний пришли в школы.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО

СЦКК: украинские военные выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в День знаний, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что более 40 тысяч детей в День знаний пришли в школы.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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