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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 01.09.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в День знаний, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:31
2023-09-01T14:31
2023-09-01T14:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка в День знаний, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил, что более 40 тысяч детей в День знаний пришли в школы.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК: украинские военные выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку