https://ria.ru/20230901/obstrel-1893622973.html

Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 01.09.2023

Украинские войска в День знаний вновь обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска продолжают в День знаний обстреливать Донецк и Александровку, выпустив за десять минут с 11.30 десять снарядов натовского калибра 155... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:29

2023-09-01T12:29

2023-09-01T12:30

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска продолжают в День знаний обстреливать Донецк и Александровку, выпустив за десять минут с 11.30 десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11:30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230829/es-1892977046.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины