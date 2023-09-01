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ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/obstrel-1893588879.html
ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов
ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов
Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагери, Кардашинку и Корсунку, расположенные вдоль левого берега... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:31
2023-09-01T10:31
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагери, Кардашинку и Корсунку, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Накануне днем, по его словам, украинские войска обстреляли Крынки, Казачьи Лагери, Подстепное, Днепряны, Солонцы, Старую Збурьевку и Алешки, выпустив по ним около 70 снарядов.
новая каховка
каховка
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новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов

ВСУ за ночь выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости
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Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагери, Кардашинку и Корсунку, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Накануне днем, по его словам, украинские войска обстреляли Крынки, Казачьи Лагери, Подстепное, Днепряны, Солонцы, Старую Збурьевку и Алешки, выпустив по ним около 70 снарядов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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