https://ria.ru/20230901/obstrel-1893588879.html

ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов

ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов - РИА Новости, 01.09.2023

ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов

Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагери, Кардашинку и Корсунку, расположенные вдоль левого берега... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:31

2023-09-01T10:31

2023-09-01T10:31

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818624713_0:242:2810:1823_1920x0_80_0_0_6971a404dd6c9be8f275d43912209828.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагери, Кардашинку и Корсунку, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Накануне днем, по его словам, украинские войска обстреляли Крынки, Казачьи Лагери, Подстепное, Днепряны, Солонцы, Старую Збурьевку и Алешки, выпустив по ним около 70 снарядов.

новая каховка

каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, херсонская область