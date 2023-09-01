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ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов
ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов
Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагери, Кардашинку и Корсунку, расположенные вдоль левого берега... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:31
2023-09-01T10:31
2023-09-01T10:31
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагери, Кардашинку и Корсунку, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Накануне днем, по его словам, украинские войска обстреляли Крынки, Казачьи Лагери, Подстепное, Днепряны, Солонцы, Старую Збурьевку и Алешки, выпустив по ним около 70 снарядов.
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новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов
ВСУ за ночь выпустили по пяти населенным пунктам Херсонской области 39 снарядов
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагери, Кардашинку и Корсунку, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним около 40 снарядов, сообщил журналистам в пятницу представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Казачьи Лагеря, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Накануне днем, по его словам, украинские войска обстреляли Крынки, Казачьи Лагери, Подстепное, Днепряны, Солонцы, Старую Збурьевку и Алешки, выпустив по ним около 70 снарядов.