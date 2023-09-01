ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
ВСУ с утра выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке более 30 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли с утра города Донецк, Горловка, Макеевка, выпустив 31 снаряд калибра 155 и 152 миллиметра, обстрелу так же подверглось село Луганское, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм… 07:50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 8.30 украинские военные вновь обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, с 9.05 за 25 минут было выпущено тринадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, в 9.20 и 9.25 - семь таких же снарядов по Петровскому и Киевскому районам Донецка . Кроме того, в 9.18 было выпущено три снаряда "натовского" калибра по Луганскому.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.