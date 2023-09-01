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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 01.09.2023 (обновлено: 10:26 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/obstrel-1893574878.html
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли с утра города Донецк, Горловка, Макеевка, выпустив 31 снаряд калибра 155 и 152 миллиметра, обстрелу так же подверглось село... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:00
2023-09-01T10:26
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли с утра города Донецк, Горловка, Макеевка, выпустив 31 снаряд калибра 155 и 152 миллиметра, обстрелу так же подверглось село Луганское, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм… 07:50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 8.30 украинские военные вновь обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, с 9.05 за 25 минут было выпущено тринадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, в 9.20 и 9.25 - семь таких же снарядов по Петровскому и Киевскому районам Донецка . Кроме того, в 9.18 было выпущено три снаряда "натовского" калибра по Луганскому. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230901/snaryady-1893543619.html
https://ria.ru/20230831/obstrel-1893427450.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол
В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

ВСУ с утра выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке более 30 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли с утра города Донецк, Горловка, Макеевка, выпустив 31 снаряд калибра 155 и 152 миллиметра, обстрелу так же подверглось село Луганское, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм… 07:50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами и зажигательными ракетами
06:21
По данным ведомства, в 8.30 украинские военные вновь обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, с 9.05 за 25 минут было выпущено тринадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, в 9.20 и 9.25 - семь таких же снарядов по Петровскому и Киевскому районам Донецка . Кроме того, в 9.18 было выпущено три снаряда "натовского" калибра по Луганскому.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк зажигательными ракетами из РСЗО
Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтирол
 
 
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