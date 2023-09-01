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Глава Приангарья рассказал о проекте "Профессионалитет" - РИА Новости, 01.09.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
16:34 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/obrazovanie-1893712180.html
Глава Приангарья рассказал о проекте "Профессионалитет"
Глава Приангарья рассказал о проекте "Профессионалитет" - РИА Новости, 01.09.2023
Глава Приангарья рассказал о проекте "Профессионалитет"
Более 2 тысяч студентов 1 сентября начали в Иркутской области обучение по федеральной программе "Профессионалитет", в образовательно-производственных центрах... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:34
2023-09-01T16:34
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 1 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч студентов 1 сентября начали в Иркутской области обучение по федеральной программе "Профессионалитет", в образовательно-производственных центрах они получат наиболее востребованные в регионе специальности, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. "Более двух тысяч студентов среднего профессионального образования с 1 сентября 2023 года будут обучаться в Иркутской области по программам федерального проекта "Профессионалитет". Свыше 1700 человек сегодня стали студентами пяти новых образовательно-производственных и образовательных кластеров. Уверен, что "Профессионалитет" даст мощный импульс для перехода на новый уровень всей системы профессионального образования Иркутской области", - сообщил Игорь Кобзев. Он также отметил, что в 2023 году Иркутская область значительно расширила участие в новом федеральном проекте, в который вступила в прошлом году одной из первых в стране. По новым программам будут готовить специалистов в отраслях металлургия, энергетика, туризм и сфера услуг, а также по направлениям "Педагогика" и правоохранительная деятельность. Из федерального бюджета удалось привлечь 400 миллионов рублей на оснащение и ремонт учебных помещений в пяти базовых образовательных организациях. В подготовке будущих профессионалов участвуют крупные партнеры из числа работодателей. Игорь Кобзев встретился 1 сентября с участниками образовательного кластера "Педагогика" в Ангарском педагогическом колледже, который стал базовой организацией по этой отрасли. Кластер объединил в 2023 году более 100 педагогов и 350 студентов. В образовательно-производственном центре в отрасли "Металлургия", базовой организацией которого является Братский индустриально-металлургический техникум, совместно с сетевой образовательной организацией Тайшетским промышленно-технологическим техникумом приступят к занятиям 250 студентов. В Братском торгово-технологическом техникуме открылся образовательный кластер в отрасли туризма и сфера услуг. В него также зачислены 250 студентов. Еще один образовательно-производственный центр открылся на базе Иркутского энергетического колледжа. С 1 сентября в этом кластере начали обучение по программам "Профессионалитета" 630 учащихся. Кроме того, продолжится реализация образовательных программ сельскохозяйственного кластера, который в регионе открыли в 2022 году. В 2023 году на эти программы набрали 420 человек.
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев
Глава Приангарья рассказал о проекте "Профессионалитет"

В Приангарье более двух тысяч студентов обучаются по проекту "Профессионалитет"

© iStock.com / skynesherСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© iStock.com / skynesher
Студенты на лекции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 1 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч студентов 1 сентября начали в Иркутской области обучение по федеральной программе "Профессионалитет", в образовательно-производственных центрах они получат наиболее востребованные в регионе специальности, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
"Более двух тысяч студентов среднего профессионального образования с 1 сентября 2023 года будут обучаться в Иркутской области по программам федерального проекта "Профессионалитет". Свыше 1700 человек сегодня стали студентами пяти новых образовательно-производственных и образовательных кластеров. Уверен, что "Профессионалитет" даст мощный импульс для перехода на новый уровень всей системы профессионального образования Иркутской области", - сообщил Игорь Кобзев.
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Он также отметил, что в 2023 году Иркутская область значительно расширила участие в новом федеральном проекте, в который вступила в прошлом году одной из первых в стране. По новым программам будут готовить специалистов в отраслях металлургия, энергетика, туризм и сфера услуг, а также по направлениям "Педагогика" и правоохранительная деятельность. Из федерального бюджета удалось привлечь 400 миллионов рублей на оснащение и ремонт учебных помещений в пяти базовых образовательных организациях. В подготовке будущих профессионалов участвуют крупные партнеры из числа работодателей.
Игорь Кобзев встретился 1 сентября с участниками образовательного кластера "Педагогика" в Ангарском педагогическом колледже, который стал базовой организацией по этой отрасли. Кластер объединил в 2023 году более 100 педагогов и 350 студентов.
В образовательно-производственном центре в отрасли "Металлургия", базовой организацией которого является Братский индустриально-металлургический техникум, совместно с сетевой образовательной организацией Тайшетским промышленно-технологическим техникумом приступят к занятиям 250 студентов.
В Братском торгово-технологическом техникуме открылся образовательный кластер в отрасли туризма и сфера услуг. В него также зачислены 250 студентов.
Еще один образовательно-производственный центр открылся на базе Иркутского энергетического колледжа. С 1 сентября в этом кластере начали обучение по программам "Профессионалитета" 630 учащихся.
Кроме того, продолжится реализация образовательных программ сельскохозяйственного кластера, который в регионе открыли в 2022 году. В 2023 году на эти программы набрали 420 человек.
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