https://ria.ru/20230901/obrazovanie-1893712180.html

Глава Приангарья рассказал о проекте "Профессионалитет"

Глава Приангарья рассказал о проекте "Профессионалитет" - РИА Новости, 01.09.2023

Глава Приангарья рассказал о проекте "Профессионалитет"

Более 2 тысяч студентов 1 сентября начали в Иркутской области обучение по федеральной программе "Профессионалитет", в образовательно-производственных центрах... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:34

2023-09-01T16:34

2023-09-01T16:34

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 1 сен - РИА Новости. Более 2 тысяч студентов 1 сентября начали в Иркутской области обучение по федеральной программе "Профессионалитет", в образовательно-производственных центрах они получат наиболее востребованные в регионе специальности, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. "Более двух тысяч студентов среднего профессионального образования с 1 сентября 2023 года будут обучаться в Иркутской области по программам федерального проекта "Профессионалитет". Свыше 1700 человек сегодня стали студентами пяти новых образовательно-производственных и образовательных кластеров. Уверен, что "Профессионалитет" даст мощный импульс для перехода на новый уровень всей системы профессионального образования Иркутской области", - сообщил Игорь Кобзев. Он также отметил, что в 2023 году Иркутская область значительно расширила участие в новом федеральном проекте, в который вступила в прошлом году одной из первых в стране. По новым программам будут готовить специалистов в отраслях металлургия, энергетика, туризм и сфера услуг, а также по направлениям "Педагогика" и правоохранительная деятельность. Из федерального бюджета удалось привлечь 400 миллионов рублей на оснащение и ремонт учебных помещений в пяти базовых образовательных организациях. В подготовке будущих профессионалов участвуют крупные партнеры из числа работодателей. Игорь Кобзев встретился 1 сентября с участниками образовательного кластера "Педагогика" в Ангарском педагогическом колледже, который стал базовой организацией по этой отрасли. Кластер объединил в 2023 году более 100 педагогов и 350 студентов. В образовательно-производственном центре в отрасли "Металлургия", базовой организацией которого является Братский индустриально-металлургический техникум, совместно с сетевой образовательной организацией Тайшетским промышленно-технологическим техникумом приступят к занятиям 250 студентов. В Братском торгово-технологическом техникуме открылся образовательный кластер в отрасли туризма и сфера услуг. В него также зачислены 250 студентов. Еще один образовательно-производственный центр открылся на базе Иркутского энергетического колледжа. С 1 сентября в этом кластере начали обучение по программам "Профессионалитета" 630 учащихся. Кроме того, продолжится реализация образовательных программ сельскохозяйственного кластера, который в регионе открыли в 2022 году. В 2023 году на эти программы набрали 420 человек.

https://ria.ru/20230803/sport-1888000397.html

https://ria.ru/20230822/vypuskniki-1891494816.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, игорь кобзев