https://ria.ru/20230901/novovvedeniya-1893526597.html
На уроках истории и ОБЖ будут рассказывать о СВО и военной подготовке
На уроках истории и ОБЖ будут рассказывать о СВО и военной подготовке - РИА Новости, 01.09.2023
На уроках истории и ОБЖ будут рассказывать о СВО и военной подготовке
Новый учебный год начинается в России в пятницу, школьников и студентов ожидает ряд нововведений. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:15
2023-09-01T00:15
2023-09-01T00:15
россия
москва
донецкая народная республика
ольга казакова
анатолий торкунов
александр чубарьян
госдума рф
российская академия наук
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый учебный год начинается в России в пятницу, школьников и студентов ожидает ряд нововведений. Всего, как ранее сообщали в пресс-службе Минпросвещения России, в школы 1 сентября пойдут около двух миллионов первоклашек, что на 160 тысяч больше, чем в 2022 году. За парты в новых регионах сядут 320 тысяч учеников и 29,5 тысяч первоклассников. К 1 сентября откроется более 150 школ на более чем 110 тысяч мест, а после завершения капремонта запланировано открытие более 1250 школ в 73 регионах, в новых российских регионах планируется завершить ремонт на 281 объекте (125 детских садов, 139 школ, 17 учреждений среднего профессионального образования). День знаний в МосквеВ этом учебном году в московские школы пойдут 1,1 миллиона учеников, из них 120 тысяч первоклассников. Праздничные мероприятия в школах Москвы в День знаний пройдут с исполнением государственного гимна и поднятием флага РФ, а также состоятся классные часы и уроки знаний. В новом учебном году для учеников впервые распахнут двери 27 школ и детских садов. До конца этого года будет введено ещё 22 новых здания. С 1 сентября юных москвичей и их родителей ждёт сразу несколько нововведений. Так, в инженерных, медицинских, предпринимательских, медиаклассах, ИТ-классах и новых психолого-педагогических классах будут учиться по новому стандарту. В московских колледжах запустят новые 94 образовательные программы, обучающиеся по этим программам будут иметь минимум 3-4 уровень квалификации. Изменения ждут и Московскую электронную школу - у школьников и родителей появится возможность увидеть полное расписание с кружками и секциями. Кроме того, МЭШ придёт и в колледжи столицы. ШколыИз основных нововведений в школах в новом учебном году можно выделить возвращение серебряных медалей. Их будут вручать тем школьникам, которые по итогам года получат не более двух четверок, а при поступлении серебряная медаль будет давать до трех дополнительных баллов. Внешне медаль похожа на золотую - она такого же размера и не отличается по дизайну - только цветом. На одной стороне серебряной медали надпись "За особые успехи в учении", по центру изображена открытая книга, а снизу - лавровая ветвь. На оборотной стороне изображен герб России и надпись "Российская Федерация". В отличие от золотой, серебряная медаль в синем чехле, на нем, так же как и на медали, изображен герб России. Также во всех школах появится обязательное трудовое воспитание - закон, который вступает в силу 1 сентября, корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Разрешение родителей на участие в таком общественно-полезном труде не потребуется. Как ранее сообщала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой труд может включать в себя например, высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее. Всех младшеклассников, а это около 7,7 миллиона детей, с 1 сентября обеспечат бесплатным горячим питанием. Кроме того, в школах будет реализована комплексная программа по развитию инженерного образования - это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами, это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия. Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции в рамках таких предметов, как обществознание, история и литература, им расскажут об опасности подобного явления и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях. Военная подготовкаСтаршеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка на уроках основ безопасности жизнедеятельности, программа в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной, а также будет не только обязательная часть, но и дополнительные курсы, которые школы при желании могут включить в учебный план либо в план внеурочной деятельности. Для дополнительных курсов Минпросвещения утвердило две программы. Первая включает занятия и встречи с военнослужащими и ветеранами, экскурсии в воинские части, военно-тактические и военно-спортивные игры, ученики смогут выезжать на учебные сборы на базе центров военно-патриотического воспитания. Вторая программа познакомит детей с основами оказания первой помощи, ухода за больными. Также в дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя. Курс НВП, который будет проходить на уроках ОБЖ познакомит школьников с автоматом Калашникова, основами и правилами стрельбы, ручными гранатами. Начальная военная подготовка не обошла стороной и вузы - такой курс появится в университетах на программах бакалавриата и специалитета, а также дополнительных профессиональных программах. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе. История С 1 сентября все российские 11-классники будут учиться по новым, единым учебникам истории, в них вошел раздел про специальную военную операцию, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и санкционное давление. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника. В самом учебнике будут QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя. В вузах также начнет преподаваться новый курс истории - обновленный и расширенный, для студентов неисторических специальностей, в него включат материалы о Нюрнбергском, Токийском, Хабаровском процессах, а также материалы о геноциде советского народа. Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися. Профориентация Единую модель профориентации "Россия - мои горизонты" внедрят во всех российских школах в новом учебном году, внеурочные занятия будут проходить по четвергам и длиться один час, всего школьников ожидает 34 занятия. Согласно календарно-тематическому планированию внеурочного курса, классы будут разделены на две группы: участники профминимума, зарегистрированные в проекте "Билет в будущее", и не зарегистрированные. Большая часть занятий будет одинаковой для двух групп, но, например, классы, которые зарегистрированы в проекте "Билет в будущее", ожидают три профдиагностики, в отличие от одной для тех, кто не зарегистрирован в проекте. В сентябре у школьников пройдут занятия, посвященные введению в профориентацию, различным отраслям экономического развития России и системе образования (стратегии поступления, возможности допобразования, уровни профобразования). В октябре ученики узнают про различные отрасли промышленности (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья), а также пройдут две "моделирующие онлайн-пробы" на платформе проекта "Билет в будущее" по профессиям учителя и металлурга или другой профессии в сфере промышленности. Ноябрь будет посвящен достижениям в сфере робототехники, искусственного интеллекта, информационных технологий, а также в сфере инженерии: машиностроения, транспорта, строительства. Школьники смогут попробовать себя в роли программиста, робототехника, электромонтера и других специалистов этих отраслей. Зимой учащимся расскажут об агропромышленном комплексе и профессиях в этой сфере, достижениях России в области здравоохранения, туризма, культуры и искусства. В марте пройдут два занятия "Один день в профессии", в ходе первого дети узнают о профессиях учителя, актера и эколога, а в ходе второго - о профессиях пожарного, ветеринара и повара, а также два занятия, на которых покажут профориентационный сериал проекта "Билет в будущее". В апреле будут четыре занятия с "моделирующими онлайн-пробами" на платформе проекта "Билет в будущее" по разным профессиям. Семьеведение В колледжах с 1 сентября станет обязательной программа воспитания, в которую войдет и курс по "Семьеведению". Ранее также сообщалось о разработке специального пособия по "Семьеведению", которое призвано укреплять традиционные семейные ценности среди молодежи. Задачами ой программы по семьеведению станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей; помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя; передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики; улучшение отношений подростков с родителями и другими членами семьи; улучшение психоэмоционального состояния подростков; формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности. Программа для детсадов Все российские детские сады с 1 сентября будут работать по единым федеральным программам дошкольного образования. Саму программу утвердили еще в декабре 2022 года. Она позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого, она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования. Программа также определяет единые базовые объем и содержание дошкольного образования и планируемые результаты освоения, позволит обучать и воспитывать детей дошкольного возраста как граждан Российской Федерации, формировать основы их гражданской и культурной идентичности.
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россия, москва, донецкая народная республика, ольга казакова, анатолий торкунов, александр чубарьян, госдума рф, российская академия наук, мгимо, общество
Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Ольга Казакова, Анатолий Торкунов, Александр Чубарьян, Госдума РФ, Российская академия наук, МГИМО, Общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый учебный год начинается в России в пятницу, школьников и студентов ожидает ряд нововведений.
Всего, как ранее сообщали в пресс-службе Минпросвещения России, в школы 1 сентября пойдут около двух миллионов первоклашек, что на 160 тысяч больше, чем в 2022 году. За парты в новых регионах сядут 320 тысяч учеников и 29,5 тысяч первоклассников.
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К 1 сентября откроется более 150 школ на более чем 110 тысяч мест, а после завершения капремонта запланировано открытие более 1250 школ в 73 регионах, в новых российских регионах планируется завершить ремонт на 281 объекте (125 детских садов, 139 школ, 17 учреждений среднего профессионального образования).
В этом учебном году в московские школы пойдут 1,1 миллиона учеников, из них 120 тысяч первоклассников.
Праздничные мероприятия в школах Москвы в День знаний пройдут с исполнением государственного гимна и поднятием флага РФ, а также состоятся классные часы и уроки знаний.
В новом учебном году для учеников впервые распахнут двери 27 школ и детских садов. До конца этого года будет введено ещё 22 новых здания.
С 1 сентября юных москвичей и их родителей ждёт сразу несколько нововведений. Так, в инженерных, медицинских, предпринимательских, медиаклассах, ИТ-классах и новых психолого-педагогических классах будут учиться по новому стандарту. В московских колледжах запустят новые 94 образовательные программы, обучающиеся по этим программам будут иметь минимум 3-4 уровень квалификации.
Изменения ждут и Московскую электронную школу - у школьников и родителей появится возможность увидеть полное расписание с кружками и секциями. Кроме того, МЭШ придёт и в колледжи столицы.
Из основных нововведений в школах в новом учебном году можно выделить возвращение серебряных медалей. Их будут вручать тем школьникам, которые по итогам года получат не более двух четверок, а при поступлении серебряная медаль будет давать до трех дополнительных баллов.
Внешне медаль похожа на золотую - она такого же размера и не отличается по дизайну - только цветом. На одной стороне серебряной медали надпись "За особые успехи в учении", по центру изображена открытая книга, а снизу - лавровая ветвь. На оборотной стороне изображен герб России и надпись "Российская Федерация". В отличие от золотой, серебряная медаль в синем чехле, на нем, так же как и на медали, изображен герб России.
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Также во всех школах появится обязательное трудовое воспитание - закон, который вступает в силу 1 сентября, корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Разрешение родителей на участие в таком общественно-полезном труде не потребуется.
Как ранее сообщала глава комитета Госдумы
по просвещению Ольга Казакова
, такой труд может включать в себя например, высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее.
Всех младшеклассников, а это около 7,7 миллиона детей, с 1 сентября обеспечат бесплатным горячим питанием.
Кроме того, в школах будет реализована комплексная программа по развитию инженерного образования - это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами, это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия.
Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции в рамках таких предметов, как обществознание, история и литература, им расскажут об опасности подобного явления и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях.
Старшеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка на уроках основ безопасности жизнедеятельности, программа в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной, а также будет не только обязательная часть, но и дополнительные курсы, которые школы при желании могут включить в учебный план либо в план внеурочной деятельности.
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Для дополнительных курсов Минпросвещения утвердило две программы. Первая включает занятия и встречи с военнослужащими и ветеранами, экскурсии в воинские части, военно-тактические и военно-спортивные игры, ученики смогут выезжать на учебные сборы на базе центров военно-патриотического воспитания. Вторая программа познакомит детей с основами оказания первой помощи, ухода за больными.
Также в дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.
Курс НВП, который будет проходить на уроках ОБЖ познакомит школьников с автоматом Калашникова, основами и правилами стрельбы, ручными гранатами.
Начальная военная подготовка не обошла стороной и вузы - такой курс появится в университетах на программах бакалавриата и специалитета, а также дополнительных профессиональных программах. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.
С 1 сентября все российские 11-классники будут учиться по новым, единым учебникам истории, в них вошел раздел про специальную военную операцию, вхождение в состав России ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
и санкционное давление. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов
и руководитель Института всеобщей истории РАН
академик Александр Чубарьян
.
Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника.
В самом учебнике будут QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя.
В вузах также начнет преподаваться новый курс истории - обновленный и расширенный, для студентов неисторических специальностей, в него включат материалы о Нюрнбергском, Токийском, Хабаровском процессах, а также материалы о геноциде советского народа.
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Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися.
Единую модель профориентации "Россия - мои горизонты" внедрят во всех российских школах в новом учебном году, внеурочные занятия будут проходить по четвергам и длиться один час, всего школьников ожидает 34 занятия.
Согласно календарно-тематическому планированию внеурочного курса, классы будут разделены на две группы: участники профминимума, зарегистрированные в проекте "Билет в будущее", и не зарегистрированные. Большая часть занятий будет одинаковой для двух групп, но, например, классы, которые зарегистрированы в проекте "Билет в будущее", ожидают три профдиагностики, в отличие от одной для тех, кто не зарегистрирован в проекте.
В сентябре у школьников пройдут занятия, посвященные введению в профориентацию, различным отраслям экономического развития России и системе образования (стратегии поступления, возможности допобразования, уровни профобразования). В октябре ученики узнают про различные отрасли промышленности (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья), а также пройдут две "моделирующие онлайн-пробы" на платформе проекта "Билет в будущее" по профессиям учителя и металлурга или другой профессии в сфере промышленности.
Ноябрь будет посвящен достижениям в сфере робототехники, искусственного интеллекта, информационных технологий, а также в сфере инженерии: машиностроения, транспорта, строительства. Школьники смогут попробовать себя в роли программиста, робототехника, электромонтера и других специалистов этих отраслей. Зимой учащимся расскажут об агропромышленном комплексе и профессиях в этой сфере, достижениях России в области здравоохранения, туризма, культуры и искусства.
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В марте пройдут два занятия "Один день в профессии", в ходе первого дети узнают о профессиях учителя, актера и эколога, а в ходе второго - о профессиях пожарного, ветеринара и повара, а также два занятия, на которых покажут профориентационный сериал проекта "Билет в будущее". В апреле будут четыре занятия с "моделирующими онлайн-пробами" на платформе проекта "Билет в будущее" по разным профессиям.
В колледжах с 1 сентября станет обязательной программа воспитания, в которую войдет и курс по "Семьеведению".
Ранее также сообщалось о разработке специального пособия по "Семьеведению", которое призвано укреплять традиционные семейные ценности среди молодежи.
Задачами ой программы по семьеведению станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей; помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя; передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики; улучшение отношений подростков с родителями и другими членами семьи; улучшение психоэмоционального состояния подростков; формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности.
Все российские детские сады с 1 сентября будут работать по единым федеральным программам дошкольного образования.
Саму программу утвердили еще в декабре 2022 года.
Она позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого, она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования.
Программа также определяет единые базовые объем и содержание дошкольного образования и планируемые результаты освоения, позволит обучать и воспитывать детей дошкольного возраста как граждан Российской Федерации, формировать основы их гражданской и культурной идентичности.
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