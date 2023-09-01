https://ria.ru/20230901/novovvedeniya-1893526597.html

На уроках истории и ОБЖ будут рассказывать о СВО и военной подготовке

На уроках истории и ОБЖ будут рассказывать о СВО и военной подготовке - РИА Новости, 01.09.2023

На уроках истории и ОБЖ будут рассказывать о СВО и военной подготовке

Новый учебный год начинается в России в пятницу, школьников и студентов ожидает ряд нововведений. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:15

2023-09-01T00:15

2023-09-01T00:15

россия

москва

донецкая народная республика

ольга казакова

анатолий торкунов

александр чубарьян

госдума рф

российская академия наук

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Новый учебный год начинается в России в пятницу, школьников и студентов ожидает ряд нововведений. Всего, как ранее сообщали в пресс-службе Минпросвещения России, в школы 1 сентября пойдут около двух миллионов первоклашек, что на 160 тысяч больше, чем в 2022 году. За парты в новых регионах сядут 320 тысяч учеников и 29,5 тысяч первоклассников. К 1 сентября откроется более 150 школ на более чем 110 тысяч мест, а после завершения капремонта запланировано открытие более 1250 школ в 73 регионах, в новых российских регионах планируется завершить ремонт на 281 объекте (125 детских садов, 139 школ, 17 учреждений среднего профессионального образования). День знаний в МосквеВ этом учебном году в московские школы пойдут 1,1 миллиона учеников, из них 120 тысяч первоклассников. Праздничные мероприятия в школах Москвы в День знаний пройдут с исполнением государственного гимна и поднятием флага РФ, а также состоятся классные часы и уроки знаний. В новом учебном году для учеников впервые распахнут двери 27 школ и детских садов. До конца этого года будет введено ещё 22 новых здания. С 1 сентября юных москвичей и их родителей ждёт сразу несколько нововведений. Так, в инженерных, медицинских, предпринимательских, медиаклассах, ИТ-классах и новых психолого-педагогических классах будут учиться по новому стандарту. В московских колледжах запустят новые 94 образовательные программы, обучающиеся по этим программам будут иметь минимум 3-4 уровень квалификации. Изменения ждут и Московскую электронную школу - у школьников и родителей появится возможность увидеть полное расписание с кружками и секциями. Кроме того, МЭШ придёт и в колледжи столицы. ШколыИз основных нововведений в школах в новом учебном году можно выделить возвращение серебряных медалей. Их будут вручать тем школьникам, которые по итогам года получат не более двух четверок, а при поступлении серебряная медаль будет давать до трех дополнительных баллов. Внешне медаль похожа на золотую - она такого же размера и не отличается по дизайну - только цветом. На одной стороне серебряной медали надпись "За особые успехи в учении", по центру изображена открытая книга, а снизу - лавровая ветвь. На оборотной стороне изображен герб России и надпись "Российская Федерация". В отличие от золотой, серебряная медаль в синем чехле, на нем, так же как и на медали, изображен герб России. Также во всех школах появится обязательное трудовое воспитание - закон, который вступает в силу 1 сентября, корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Разрешение родителей на участие в таком общественно-полезном труде не потребуется. Как ранее сообщала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой труд может включать в себя например, высадку деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее. Всех младшеклассников, а это около 7,7 миллиона детей, с 1 сентября обеспечат бесплатным горячим питанием. Кроме того, в школах будет реализована комплексная программа по развитию инженерного образования - это целый перечень мероприятий, цель которых – заинтересовать, увлечь детей физикой и другими естественно-научными предметами, это не только занятие на новых курсах, но и профильные смены, современные лабораторные практикумы, экскурсии на предприятия. Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции в рамках таких предметов, как обществознание, история и литература, им расскажут об опасности подобного явления и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением в корыстных целях. Военная подготовкаСтаршеклассников в новом учебном году ожидает начальная военная подготовка на уроках основ безопасности жизнедеятельности, программа в зависимости от специфики учебного заведения может быть базовой или углубленной, а также будет не только обязательная часть, но и дополнительные курсы, которые школы при желании могут включить в учебный план либо в план внеурочной деятельности. Для дополнительных курсов Минпросвещения утвердило две программы. Первая включает занятия и встречи с военнослужащими и ветеранами, экскурсии в воинские части, военно-тактические и военно-спортивные игры, ученики смогут выезжать на учебные сборы на базе центров военно-патриотического воспитания. Вторая программа познакомит детей с основами оказания первой помощи, ухода за больными. Также в дополнительные курсы включили тему беспилотников: учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя. Курс НВП, который будет проходить на уроках ОБЖ познакомит школьников с автоматом Калашникова, основами и правилами стрельбы, ручными гранатами. Начальная военная подготовка не обошла стороной и вузы - такой курс появится в университетах на программах бакалавриата и специалитета, а также дополнительных профессиональных программах. Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе. История С 1 сентября все российские 11-классники будут учиться по новым, единым учебникам истории, в них вошел раздел про специальную военную операцию, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и санкционное давление. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. Цена нового учебника отечественной истории составит 849 рублей, это на 20% дешевле, чем стоимость действующего учебника. В самом учебнике будут QR-коды со ссылками на достоверные архивные материалы, с которыми смогут ознакомиться как школьники, так и учителя. В вузах также начнет преподаваться новый курс истории - обновленный и расширенный, для студентов неисторических специальностей, в него включат материалы о Нюрнбергском, Токийском, Хабаровском процессах, а также материалы о геноциде советского народа. Минобрнауки России увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80% которых - контактная работа с обучающимися. Профориентация Единую модель профориентации "Россия - мои горизонты" внедрят во всех российских школах в новом учебном году, внеурочные занятия будут проходить по четвергам и длиться один час, всего школьников ожидает 34 занятия. Согласно календарно-тематическому планированию внеурочного курса, классы будут разделены на две группы: участники профминимума, зарегистрированные в проекте "Билет в будущее", и не зарегистрированные. Большая часть занятий будет одинаковой для двух групп, но, например, классы, которые зарегистрированы в проекте "Билет в будущее", ожидают три профдиагностики, в отличие от одной для тех, кто не зарегистрирован в проекте. В сентябре у школьников пройдут занятия, посвященные введению в профориентацию, различным отраслям экономического развития России и системе образования (стратегии поступления, возможности допобразования, уровни профобразования). В октябре ученики узнают про различные отрасли промышленности (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья), а также пройдут две "моделирующие онлайн-пробы" на платформе проекта "Билет в будущее" по профессиям учителя и металлурга или другой профессии в сфере промышленности. Ноябрь будет посвящен достижениям в сфере робототехники, искусственного интеллекта, информационных технологий, а также в сфере инженерии: машиностроения, транспорта, строительства. Школьники смогут попробовать себя в роли программиста, робототехника, электромонтера и других специалистов этих отраслей. Зимой учащимся расскажут об агропромышленном комплексе и профессиях в этой сфере, достижениях России в области здравоохранения, туризма, культуры и искусства. В марте пройдут два занятия "Один день в профессии", в ходе первого дети узнают о профессиях учителя, актера и эколога, а в ходе второго - о профессиях пожарного, ветеринара и повара, а также два занятия, на которых покажут профориентационный сериал проекта "Билет в будущее". В апреле будут четыре занятия с "моделирующими онлайн-пробами" на платформе проекта "Билет в будущее" по разным профессиям. Семьеведение В колледжах с 1 сентября станет обязательной программа воспитания, в которую войдет и курс по "Семьеведению". Ранее также сообщалось о разработке специального пособия по "Семьеведению", которое призвано укреплять традиционные семейные ценности среди молодежи. Задачами ой программы по семьеведению станут подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей; помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя; передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики; улучшение отношений подростков с родителями и другими членами семьи; улучшение психоэмоционального состояния подростков; формирование подросткового сообщества с опорой на семейные ценности. Программа для детсадов Все российские детские сады с 1 сентября будут работать по единым федеральным программам дошкольного образования. Саму программу утвердили еще в декабре 2022 года. Она позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Помимо этого, она определяет единые для РФ объем и содержание дошкольного образования. Программа также определяет единые базовые объем и содержание дошкольного образования и планируемые результаты освоения, позволит обучать и воспитывать детей дошкольного возраста как граждан Российской Федерации, формировать основы их гражданской и культурной идентичности.

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https://ria.ru/20230831/lineyki-1893509514.html

https://ria.ru/20230822/orenburg-1891483652.html

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россия, москва, донецкая народная республика, ольга казакова, анатолий торкунов, александр чубарьян, госдума рф, российская академия наук, мгимо, общество