https://ria.ru/20230901/nlo-1893732308.html

Власти США запустили сайт управления по работе с НЛО

Власти США запустили сайт управления по работе с НЛО - РИА Новости, 01.09.2023

Власти США запустили сайт управления по работе с НЛО

Власти США запустили сайт созданного в прошлом году управления по изучению различных аномальных летающих явлений, он призван информировать общественность о... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:45

2023-09-01T17:45

2023-09-01T17:45

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Власти США запустили сайт созданного в прошлом году управления по изучению различных аномальных летающих явлений, он призван информировать общественность о последних достижениях в этой сфере. "Добро пожаловать на сайт Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO). В него входят эксперты, которые будут основываясь на строгой научной основе и исходя из имеющихся данных возглавлять усилия правительства США в отношении неопознанных летающих феноменов (НЛФ, ранее было принято называть неопознанный летающий объект, НЛО - ред.)", - говорится в приветственном слове главы основанного в июле 2022 года управления Шона Киркпатрика. По его словам, со дня своего основания ведомство "предприняло значительные шаги по совершенствованию технологии сбора данных, стандартизации требований при сборе информации и снижению потенциальных угроз безопасности, которые могут представлять НЛФ". Планируется, что новый сайт будет использоваться для информирования общественности о последних достижениях в работе управления и упрощения процесса сбора информации. На сайте между тем указано, что военные летчики по-прежнему должны докладывать о случаях встречи с неопознанными объектами своему командованию, а гражданские пилоты - диспетчерской службе, которая в свою очередь передает данные Управлению гражданской авиации откуда они поступят в AARO. Сейчас на новом сайте опубликованы несколько видеозаписей "неразгаданных" случаев встречи с неопознанными летающими феноменами на территории США и за их пределами, а также анонсируется публикация доклада о работе правительства на эту тему. Ранее в августе в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.

https://ria.ru/20230328/nlo-1861101916.html

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сша, в мире