https://ria.ru/20230901/niger-1893606064.html
ООН потребовала создать гумкоридор в Нигере
ООН потребовала создать гумкоридор в Нигере - РИА Новости, 01.09.2023
ООН потребовала создать гумкоридор в Нигере
Международная организация ООН по миграции (МОМ) призывает к срочному созданию гуманитарного коридора в Нигере, чтобы позволить безопасно вернуться иностранным... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:27
2023-09-01T11:27
2023-09-01T11:48
в мире
нигер
оон
международная организация по миграции
мохамед базум
абуджа
нигерия
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ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. Международная организация ООН по миграции (МОМ) призывает к срочному созданию гуманитарного коридора в Нигере, чтобы позволить безопасно вернуться иностранным мигрантам, застрявшим в стране, в которой находятся более 710 тысяч перемещенных лиц, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации."МОМ решительно выступает за то, чтобы власти создали гуманитарный коридор, который позволил бы организовать безопасное, достойное и добровольное возвращение уязвимых мигрантов, оказавшихся в Нигере, в страны их происхождения", - приводятся в документе слова регионального директора МОМ Кристофера Гаскона.По его мнению, создание гуманитарного коридора также "облегчит" доставку помощи в пострадавшие от конфликта районы Нигера."Более 710 000 человек, включая беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц, являются перемещенными лицами в Нигере", - уточняет организация, добавляя, что "закрытие границ и ограничения воздушного пространства вызвали изменения в структуре миграции, сократив внешнюю миграцию и активизировав внутренние перемещения, мотивированные насущной потребностью в индивидуальной безопасности".Накануне правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и агентств ООН в районах военных операций.В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.Евросоюз заявил, что поддерживает все решения ЭКОВАС в отношении Нигера, в том числе возможное введение санкций. Франция еще в конце июля объявила о немедленной приостановке всей помощи Нигеру в развитии, вслед за ней о приостановке долгосрочной помощи объявила и Великобритания, сделав исключение для критически важной гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230831/burkina-faso-1893301782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, оон, международная организация по миграции, мохамед базум, абуджа, нигерия
В мире, Нигер, ООН, Международная организация по миграции, Мохамед Базум, Абуджа, Нигерия
ООН потребовала создать гумкоридор в Нигере
В ООН заявили, что в Нигере насчитывается более 710 тысяч перемещенных лиц
ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. Международная организация ООН по миграции (МОМ) призывает к срочному созданию гуманитарного коридора в Нигере, чтобы позволить безопасно вернуться иностранным мигрантам, застрявшим в стране, в которой находятся более 710 тысяч перемещенных лиц, говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.
"МОМ решительно выступает за то, чтобы власти создали гуманитарный коридор, который позволил бы организовать безопасное, достойное и добровольное возвращение уязвимых мигрантов, оказавшихся в Нигере, в страны их происхождения", - приводятся в документе слова регионального директора МОМ Кристофера Гаскона.
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По его мнению, создание гуманитарного коридора также "облегчит" доставку помощи в пострадавшие от конфликта районы Нигера.
"Более 710 000 человек, включая беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц, являются перемещенными лицами в Нигере", - уточняет организация, добавляя, что "закрытие границ и ограничения воздушного пространства вызвали изменения в структуре миграции, сократив внешнюю миграцию и активизировав внутренние перемещения, мотивированные насущной потребностью в индивидуальной безопасности".
Накануне правительство Нигера, власть в котором после переворота перешла к военным, объявило о приостановке деятельности национальных НПО, международных организаций и агентств ООН в районах военных операций.
В конце июля военные Нигера в выступлении по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум
смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже
(Нигерия
) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
Евросоюз заявил, что поддерживает все решения ЭКОВАС в отношении Нигера, в том числе возможное введение санкций. Франция
еще в конце июля объявила о немедленной приостановке всей помощи Нигеру в развитии, вслед за ней о приостановке долгосрочной помощи объявила и Великобритания
, сделав исключение для критически важной гуманитарной помощи.
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