https://ria.ru/20230901/nezhelatelnaya-1893746066.html
Деятельность фонда "Свободная Бурятия" признали нежелательной
Деятельность фонда "Свободная Бурятия" признали нежелательной - РИА Новости, 01.09.2023
Деятельность фонда "Свободная Бурятия" признали нежелательной
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России фонда "Свободная Бурятия" из-за организации антироссийских акций, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:25
2023-09-01T18:25
2023-09-01T19:17
генеральная прокуратура рф
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России фонда "Свободная Бурятия" из-за организации антироссийских акций, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной деятельности созданной в форме общественного движения иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation (Фонд "Свободная Бурятия"), США", - говорится в сообщении.Уточняется, что руководители псевдоправозащитной группы постоянно проживают в США, Чехии, Польше и Великобритании. Под видом "просветительской" деятельности они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики.Кроме того, организация оказывает юридическую помощь в расторжении контрактов на службу в Вооруженных Силах РФ, принимает участие в составлении санкционных списков руководства региона для их передачи в международные инстанции.Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции Российской Федерации.Руководитель фонда включен в реестр иностранных агентов.
https://ria.ru/20230816/assotsiatsiya-1890337629.html
https://ria.ru/20230823/nezhelatelnaya-1891823246.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cee4f5b7b8ba9f32a1ad73306a5ddea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, министерство юстиции рф (минюст россии)
Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Деятельность фонда "Свободная Бурятия" признали нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность фонда "Свободная Бурятия" нежелательной