https://ria.ru/20230901/neft-1893531682.html

Россия начала сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

Россия начала сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 01.09.2023

Россия начала сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

Россия в сентябре продолжает добровольные сокращения экспорта нефти на мировые рынки, начатые в августе, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T01:05

2023-09-01T01:05

2023-09-01T01:05

россия

китай

экономика

александр новак

сергей колобанов

владимир путин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/89/1521598949_0:155:3077:1886_1920x0_80_0_0_c20ff2258ec47fa182b633b64ac4210f.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия в сентябре продолжает добровольные сокращения экспорта нефти на мировые рынки, начатые в августе, но теперь на 300 тысяч баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что страна в августе сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. При этом нефтяные компании будут сами решать, уменьшать им добычу или экспорт, чтобы обеспечить это, пояснял он. Позднее Новак заявил о продлении этой меры на сентябрь, но теперь сокращение должно составить 300 тысяч баррелей в сутки. Согласно июльскому сообщению Минэнерго РФ, в связи с добровольным сокращением экспорта на 500 тысяч баррелей в сутки было принято решение скорректировать график трубопроводных и морских поставок нефти из РФ в августе. В частности, указывалось, что транспортировка нефти по трубе на третий квартал 2023 года будет сокращена на порядка 2,1 миллиона тонн. При этом, впоследствии, министерство не сообщало об изменениях в экспортном графике из-за уменьшения объемов сокращений в сентябре. Оценить действие сокращения экспорта в том месяце, в котором оно начато, может быть затруднительно, следует из комментария РИА Новости замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова, поскольку от момента формальной отгрузки на экспорт до переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе у потребителя может пройти довольно большой срок - до двух месяцев. Новак в минувшую среду объяснил, что сокращение экспорта в сентябре отсчитывается от среднего показателя за май-июнь. Также он не исключил, что эта мера может быть продлена и на октябрь. В четверг на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер заявил, что договоренности с ОПЕК+ по сокращениям поставок российской нефти на внешние рынки достигнуты и будут объявлены на следующей неделе. Колобанов считает, что для поддержания цен на нефть на достаточно высоком текущем уровне объявить о продолжении добровольного сокращения экспорта Россией "будет полезно". "При этом для сохранения оптимизма в части роста спроса на нефть (в противовес разгоняемым СМИ опасениям о снижающихся темпах роста экономики в Китае) логично объявить о сокращении в чуть меньшем масштабе, например, порядка 200 тысяч баррелей в сутки", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20230901/neft-1893529777.html

https://ria.ru/20230830/neft-1893206529.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, экономика, александр новак, сергей колобанов, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек