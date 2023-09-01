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Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 4,5 доллара

Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 4,5 доллара - РИА Новости, 01.09.2023

Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 4,5 доллара

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября повышается на 4,5 доллара - до 21,4 доллара за тонну, следует из данных Минфина. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:41

2023-09-01T00:41

2023-09-01T00:41

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

urals

brent

экономика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября повышается на 4,5 доллара - до 21,4 доллара за тонну, следует из данных Минфина. Средняя цена нефти Urals с 15 июля по 14 августа составила 70,33 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) 84,23 доллара за баррель. Это означает, что скидка на российскую нефть за этот период составила в среднем 13,9 доллара за баррель, следует из данных Минфина РФ. Месяцем ранее баррель Urals стоил 58,03 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 сентября повышается на 1,4 доллара - до 6,4 доллара за тонну, на темные – на 4,5 доллара, до 21,4 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 1,4 доллара – до 6,4 доллара за тонну, а прямогонного бензина (нафты) – на 2,5 доллара, до 11,7 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГ остается нулевой. Пошлина на кокс повышается на 0,3 доллара - до 1,3 доллара за тонну.

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), urals, brent, экономика