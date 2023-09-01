https://ria.ru/20230901/nato-1893530439.html

Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом

Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом - РИА Новости, 01.09.2023

Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом

Бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят предостерег Швейцарию от сближения с альянсом. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:53

2023-09-01T00:53

2023-09-01T00:53

швейцария

украина

нато

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят предостерег Швейцарию от сближения с альянсом. "Я скажу об этом как бывший председатель военного комитета НАТО: у Швейцарии история, при которой она обеспечила свою безопасность благодаря ее нейтралитету. Для Швейцарии будущее в безопасности и свободе означает необходимость сохранять нейтралитет руками и ногами", - сказал Куят в интервью швейцарскому изданию die Weltwoche, отвечая на вопрос, следует ли Швейцарии в нынешней ситуации сближаться с НАТО. Экс-глава военного комитета НАТО пояснил, что если Швейцария присоединится к альянсу, то таким образом она станет замешана в конфронтации. "И эта ситуация может стать очень неприятной для Швейцарии. Я за то, чтобы мы ликвидировали эти блоки, а не укрепляли их, чтобы мы пришли к мультиполярному миру, в котором каждому государству обеспечены безопасность и свобода - вместо того, чтобы быть связанными с другим государством, которое преследует другие интересы и цели. У Швейцарии есть собственные цели и интересы", - заключил Куят. Ранее сообщалось, что Швейцария хочет увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году и укрепить сотрудничество с НАТО и ЕС из-за конфликта на Украине, об этом отмечалось в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

https://ria.ru/20230817/shveytsariya-1890655475.html

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, украина, нато, евросоюз, в мире