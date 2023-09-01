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Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом
Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом - РИА Новости, 01.09.2023
Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом
Бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят предостерег Швейцарию от сближения с альянсом. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:53
2023-09-01T00:53
2023-09-01T00:53
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БЕРЛИН, 1 сен - РИА Новости. Бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят предостерег Швейцарию от сближения с альянсом. "Я скажу об этом как бывший председатель военного комитета НАТО: у Швейцарии история, при которой она обеспечила свою безопасность благодаря ее нейтралитету. Для Швейцарии будущее в безопасности и свободе означает необходимость сохранять нейтралитет руками и ногами", - сказал Куят в интервью швейцарскому изданию die Weltwoche, отвечая на вопрос, следует ли Швейцарии в нынешней ситуации сближаться с НАТО. Экс-глава военного комитета НАТО пояснил, что если Швейцария присоединится к альянсу, то таким образом она станет замешана в конфронтации. "И эта ситуация может стать очень неприятной для Швейцарии. Я за то, чтобы мы ликвидировали эти блоки, а не укрепляли их, чтобы мы пришли к мультиполярному миру, в котором каждому государству обеспечены безопасность и свобода - вместо того, чтобы быть связанными с другим государством, которое преследует другие интересы и цели. У Швейцарии есть собственные цели и интересы", - заключил Куят. Ранее сообщалось, что Швейцария хочет увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году и укрепить сотрудничество с НАТО и ЕС из-за конфликта на Украине, об этом отмечалось в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
https://ria.ru/20230817/shveytsariya-1890655475.html
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швейцария, украина, нато, евросоюз, в мире
Швейцария, Украина, НАТО, Евросоюз, В мире
Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом
Экс-глава комитета НАТО Куят предостерег Швейцарию от сближения с альянсом