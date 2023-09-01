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Эксперт объяснила, как платить налоги по-новому - РИА Новости, 01.09.2023
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02:10 01.09.2023 (обновлено: 10:40 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html
Эксперт объяснила, как платить налоги по-новому
Эксперт объяснила, как платить налоги по-новому - РИА Новости, 01.09.2023
Эксперт объяснила, как платить налоги по-новому
В России изменился порядок уплаты налогов, предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T02:10
2023-09-01T10:40
экономика
ольга дайнеко
налоги
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России изменился порядок уплаты налогов, предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко. В интервью радио Sputnik она объяснила, как теперь будут совершаться платежи.Каждый российский налогоплательщик с 1 января 2023 года имеет Единый налоговый счет (ЕНС). Пополнить его нужно с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до наступления срока уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, то есть до 1 декабря, отметила Дайнеко.&quot;Единый налоговый счет — это своего рода электронный кошелек, с которого Федеральная налоговая служба (ФНС) в автоматизированном режиме списывает средства для погашения начисленных налогов, пеней и штрафов&quot;, — пояснила она.Эксперт советует перечислить деньги на ЕНС заранее, чтобы к 1 декабря на нем была необходимая сумма."Стоит учитывать сроки банковских операций и возможных технических сбоев и зачислять средства заранее, чтобы на дату списания, 1 декабря, деньги гарантированно были на счете", — подчеркнула Дайнеко.Внести деньги можно с помощью обычного банковского приложения или сервиса уплаты налогов в личном кабинете на сайте ФНС, а также через центр "Мои документы" или почтовым переводом, продолжила она."Можно перечислять, как в копилку, частями, чтобы на дату уплаты налоговое бремя не ударило по карману", — рекомендует Дайнеко.Средства, поступившие на ЕНС, в первую очередь будут направлены на погашение просроченных платежей, а затем — на уплату текущих налогов, пеней и штрафов, рассказала эксперт."Если раньше можно было выбирать, что именно уплатить в первую очередь, то теперь такой возможности нет. Если средств на ЕНС недостаточно для погашения всех обязательств, а сроки их уплаты совпадают, деньги с ЕНС распределятся по всем начислениям пропорционально их величине", — уточнила Дайнеко.По ее словам, если сумма, внесенная на ЕНС, окажется больше необходимой, то деньги можно будет вернуть."Проще всего возврат средств осуществить через личный кабинет налогоплательщика, поскольку заявление на возврат формируется автоматически, для этого не нужно вводить персональные данные, ИНН, а номер банковского счета также выбирается из списка имеющихся у налогоплательщика. Срок возврата средств — десять дней", — добавила Ольга Дайнеко в интервью радио Sputnik.Новый порядок уплаты налогов обязателен для всех, исключением являются только самозанятые: они смогут сами выбирать, как платить налог на профессиональный доход — с помощью ЕНП или отдельно, заключила эксперт.
https://ria.ru/20230831/nalogi-1893425194.html
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экономика, ольга дайнеко, налоги
Экономика, Ольга Дайнеко, Налоги
Эксперт объяснила, как платить налоги по-новому

Эксперт Минфина Дайнеко рекомендовала для уплаты налогов заранее пополнить ЕНС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В России изменился порядок уплаты налогов, предупредила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко. В интервью радио Sputnik она объяснила, как теперь будут совершаться платежи.
Каждый российский налогоплательщик с 1 января 2023 года имеет Единый налоговый счет (ЕНС). Пополнить его нужно с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до наступления срока уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, то есть до 1 декабря, отметила Дайнеко.
«

"Единый налоговый счет — это своего рода электронный кошелек, с которого Федеральная налоговая служба (ФНС) в автоматизированном режиме списывает средства для погашения начисленных налогов, пеней и штрафов", — пояснила она.

Эксперт советует перечислить деньги на ЕНС заранее, чтобы к 1 декабря на нем была необходимая сумма.
"Стоит учитывать сроки банковских операций и возможных технических сбоев и зачислять средства заранее, чтобы на дату списания, 1 декабря, деньги гарантированно были на счете", — подчеркнула Дайнеко.
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Внести деньги можно с помощью обычного банковского приложения или сервиса уплаты налогов в личном кабинете на сайте ФНС, а также через центр "Мои документы" или почтовым переводом, продолжила она.
"Можно перечислять, как в копилку, частями, чтобы на дату уплаты налоговое бремя не ударило по карману", — рекомендует Дайнеко.
Средства, поступившие на ЕНС, в первую очередь будут направлены на погашение просроченных платежей, а затем — на уплату текущих налогов, пеней и штрафов, рассказала эксперт.
"Если раньше можно было выбирать, что именно уплатить в первую очередь, то теперь такой возможности нет. Если средств на ЕНС недостаточно для погашения всех обязательств, а сроки их уплаты совпадают, деньги с ЕНС распределятся по всем начислениям пропорционально их величине", — уточнила Дайнеко.
По ее словам, если сумма, внесенная на ЕНС, окажется больше необходимой, то деньги можно будет вернуть.
"Проще всего возврат средств осуществить через личный кабинет налогоплательщика, поскольку заявление на возврат формируется автоматически, для этого не нужно вводить персональные данные, ИНН, а номер банковского счета также выбирается из списка имеющихся у налогоплательщика. Срок возврата средств — десять дней", — добавила Ольга Дайнеко в интервью радио Sputnik.
Новый порядок уплаты налогов обязателен для всех, исключением являются только самозанятые: они смогут сами выбирать, как платить налог на профессиональный доход — с помощью ЕНП или отдельно, заключила эксперт.
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