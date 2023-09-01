https://ria.ru/20230901/naemnik-1893780561.html

Отец пропавшего на Украине наемника обратился за помощью в Скотленд-Ярд

Отец пропавшего на Украине наемника обратился за помощью в Скотленд-Ярд - РИА Новости, 01.09.2023

Отец пропавшего на Украине наемника обратился за помощью в Скотленд-Ярд

Отец пропавшего на Украине наемника, который воевал на стороне Киева, бывшего парашютиста из Великобритании Дэниела Берка, обратился к полиции Лондона с... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T23:17

2023-09-01T23:17

2023-09-01T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

лондон

киев

скотленд-ярд

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102577/28/1025772869_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_21de1f4625485da815ab0d40b012e794.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Отец пропавшего на Украине наемника, который воевал на стороне Киева, бывшего парашютиста из Великобритании Дэниела Берка, обратился к полиции Лондона с просьбой расследовать исчезновение его сына, сообщает газета Telegraph."Отец пропавшего на Украине британского наемника обратился к Скотленд-Ярду с просьбой расследовать исчезновение его сына", — говорится в сообщении издания.По данным издания, семья Берка пережила "кошмарный сон" с тех пор, как Дэниел пропал, его отец рассматривает возможность поездки на Украину в поисках ответов. "Мы хотим, чтобы расследование продолжалось как можно дольше, и я бы хотел, чтобы оно проводилось британской полицией", — цитирует издание слова Кевина Берка, отца пропавшего. Как отмечает газета, в отсутствие каких-либо других объяснений его исчезновения появились предположения, что у него могли возникнуть разногласия с коллегами-добровольцами, возможно, из-за доступа к финансированию и оборудованию. По данным одного источника, полицейские считают, что Берк был убит. Ранее The Telegraph сообщал, что воевавший на стороне Киева бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк, который затем работал спасателем на передовой, пропал без вести на Украине. По данным издания, 36-летний выходец из Манчестера служил в парашютно-десантном полку британской армии, в том числе в Афганистане. После работал строителем, затем отправился в Сирию к курдским бойцам, воевавшим против ИГ*. По возвращении на родину Берк был обвинен в оказании помощи курдским отрядам YPG при планировании терактов против Турции и провел под стражей семь месяцев, в итоге дело было прекращено. В 2022 году он приехал на Украину, организовав собственное подразделение "Темные ангелы", однако затем перестал участвовать в боевых действиях и начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. Берк жил в квартире в городе Запорожье. Украинская полиция проводит расследование.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230818/naemnik-1890898122.html

https://ria.ru/20230818/naemniki-1890789295.html

украина

лондон

киев

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, лондон, киев, скотленд-ярд, великобритания