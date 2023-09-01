https://ria.ru/20230901/most-1894051365.html

Олег Кувшинников: новый мост изменит транспортную логистику в Вологде

Олег Кувшинников: новый мост изменит транспортную логистику в Вологде - РИА Новости, 04.09.2023

Олег Кувшинников: новый мост изменит транспортную логистику в Вологде

В Вологде забили первую сваю в основание нового автомобильного моста через реку Вологду, завершить строительство планируют к концу 2026 года, сообщила... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-01T19:41

2023-09-01T19:41

2023-09-04T12:49

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олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. В Вологде забили первую сваю в основание нового автомобильного моста через реку Вологду, завершить строительство планируют к концу 2026 года, сообщила пресс-служба правительства области. Согласно проекту, Некрасовский мост будет построен на основании из 15-метровых свай, общее их количество составит 386. Протяженность моста составит 243 метра. Мост станет частью малого транспортного кольца, с помощью которого планируется вывести из центра Вологды транзитный транспорт и оптимизировать сообщение между городскими районами. "За два года мы должны возвести не только мост, мы должны выйти на Белозерский виадук, построить Белозерское шоссе, протянув дорожную магистраль до выезда из города. После этого мы увидим совсем другую Вологду. Это будет город с новой транспортной логистикой. Наша областная столица не будет задыхаться в пробках, транспорт пойдет в обход центральных улиц. Это просто сказка, о которой мы мечтали, и которая начала сбываться", – приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова, принявшего участие в церемонии начала строительства. На открытии также присутствовал полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, отметивший, что новый мост строится в соответствии с поручением президента России. Объем финансирования строительства оценивается в 6 миллиардов рублей. Проект включает в себя не только мостовое сооружение через реку Вологду, но и подъезды к нему, обустройство пешеходных дорожек и освещения.

https://ria.ru/20230711/vologodchina-1883473556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологда, олег кувшинников, вологодская область