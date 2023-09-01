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Олег Кувшинников: новый мост изменит транспортную логистику в Вологде - РИА Новости, 04.09.2023
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19:41 01.09.2023 (обновлено: 12:49 04.09.2023)
https://ria.ru/20230901/most-1894051365.html
Олег Кувшинников: новый мост изменит транспортную логистику в Вологде
Олег Кувшинников: новый мост изменит транспортную логистику в Вологде - РИА Новости, 04.09.2023
Олег Кувшинников: новый мост изменит транспортную логистику в Вологде
В Вологде забили первую сваю в основание нового автомобильного моста через реку Вологду, завершить строительство планируют к концу 2026 года, сообщила... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-01T19:41
2023-09-04T12:49
вологодская область
вологда
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. В Вологде забили первую сваю в основание нового автомобильного моста через реку Вологду, завершить строительство планируют к концу 2026 года, сообщила пресс-служба правительства области. Согласно проекту, Некрасовский мост будет построен на основании из 15-метровых свай, общее их количество составит 386. Протяженность моста составит 243 метра. Мост станет частью малого транспортного кольца, с помощью которого планируется вывести из центра Вологды транзитный транспорт и оптимизировать сообщение между городскими районами. "За два года мы должны возвести не только мост, мы должны выйти на Белозерский виадук, построить Белозерское шоссе, протянув дорожную магистраль до выезда из города. После этого мы увидим совсем другую Вологду. Это будет город с новой транспортной логистикой. Наша областная столица не будет задыхаться в пробках, транспорт пойдет в обход центральных улиц. Это просто сказка, о которой мы мечтали, и которая начала сбываться", – приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова, принявшего участие в церемонии начала строительства. На открытии также присутствовал полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, отметивший, что новый мост строится в соответствии с поручением президента России. Объем финансирования строительства оценивается в 6 миллиардов рублей. Проект включает в себя не только мостовое сооружение через реку Вологду, но и подъезды к нему, обустройство пешеходных дорожек и освещения.
https://ria.ru/20230711/vologodchina-1883473556.html
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вологда, олег кувшинников, вологодская область
Вологодская область, Вологда, Олег Кувшинников, Вологодская область

Олег Кувшинников: новый мост изменит транспортную логистику в Вологде

© Фото : Губернатор Вологодской области Олег КувшинниковГубернатор области осмотрел дорожную инфраструктуру Вологды
Губернатор области осмотрел дорожную инфраструктуру Вологды - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. В Вологде забили первую сваю в основание нового автомобильного моста через реку Вологду, завершить строительство планируют к концу 2026 года, сообщила пресс-служба правительства области.
Согласно проекту, Некрасовский мост будет построен на основании из 15-метровых свай, общее их количество составит 386. Протяженность моста составит 243 метра. Мост станет частью малого транспортного кольца, с помощью которого планируется вывести из центра Вологды транзитный транспорт и оптимизировать сообщение между городскими районами.
«
"За два года мы должны возвести не только мост, мы должны выйти на Белозерский виадук, построить Белозерское шоссе, протянув дорожную магистраль до выезда из города. После этого мы увидим совсем другую Вологду. Это будет город с новой транспортной логистикой. Наша областная столица не будет задыхаться в пробках, транспорт пойдет в обход центральных улиц. Это просто сказка, о которой мы мечтали, и которая начала сбываться", – приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова, принявшего участие в церемонии начала строительства.
На открытии также присутствовал полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, отметивший, что новый мост строится в соответствии с поручением президента России.
Объем финансирования строительства оценивается в 6 миллиардов рублей. Проект включает в себя не только мостовое сооружение через реку Вологду, но и подъезды к нему, обустройство пешеходных дорожек и освещения.
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