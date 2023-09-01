Рейтинг@Mail.ru
Исламские ассоциации потребовали вывода французских солдат из Нигера - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 01.09.2023 (обновлено: 19:45 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/miting-1893755970.html
Исламские ассоциации потребовали вывода французских солдат из Нигера
Исламские ассоциации потребовали вывода французских солдат из Нигера - РИА Новости, 01.09.2023
Исламские ассоциации потребовали вывода французских солдат из Нигера
Исламские ассоциации проводят митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T19:17
2023-09-01T19:45
нигер
мали
переворот в нигере — 2023
гвинея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893759670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77072a682bea759cfd5b75cc36dad7f0.jpg
НИАМЕЙ, 1 сен - РИА Новости. Исламские ассоциации проводят митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны, передает корреспондент РИА Новости. Участники манифестации произносят молитвы, прося бога об уходе французских войск из страны. На фоне слышны лозунги в поддержку пришедшего к власти в Нигере "Национального совета по защите отечества", а также Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи, которые оказали поддержку Нигеру после прихода к власти мятежников. В толпе видны флаги Нигера и России. Участники манифестации также высказываются против любых актов насилия и терроризма в отношении Нигера. Ранее сообщалось, что Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении Нигера. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержу новых властей в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html
нигер
мали
гвинея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митинг у французской военной базы в Нигере
Исламские ассоциации проводят митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских военных из страны
2023-09-01T19:17
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893759670_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_dc2fa9d57dffef7fb4e3cdcca7ca490a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, мали, переворот в нигере — 2023, гвинея
Нигер, Мали, Переворот в Нигере — 2023, Гвинея
Исламские ассоциации потребовали вывода французских солдат из Нигера

Исламские ассоциации устроили митинг в Нигере, требуя вывода французских солдат

Читать ria.ru в
НИАМЕЙ, 1 сен - РИА Новости. Исламские ассоциации проводят митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны, передает корреспондент РИА Новости.
Участники манифестации произносят молитвы, прося бога об уходе французских войск из страны. На фоне слышны лозунги в поддержку пришедшего к власти в Нигере "Национального совета по защите отечества", а также Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи, которые оказали поддержку Нигеру после прихода к власти мятежников. В толпе видны флаги Нигера и России. Участники манифестации также высказываются против любых актов насилия и терроризма в отношении Нигера.
Ранее сообщалось, что Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении Нигера. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержу новых властей в Нигере.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
Сторонники Национального совета по защите отечества во время демонстрации в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Есть такая работа — демократию защищать
20 августа, 08:00
 
НигерМалиПереворот в Нигере — 2023Гвинея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала