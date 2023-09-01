https://ria.ru/20230901/miting-1893755970.html

Исламские ассоциации потребовали вывода французских солдат из Нигера

Исламские ассоциации потребовали вывода французских солдат из Нигера - РИА Новости, 01.09.2023

Исламские ассоциации потребовали вывода французских солдат из Нигера

Исламские ассоциации проводят митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T19:17

2023-09-01T19:17

2023-09-01T19:45

нигер

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переворот в нигере — 2023

гвинея

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НИАМЕЙ, 1 сен - РИА Новости. Исламские ассоциации проводят митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских солдат из страны, передает корреспондент РИА Новости. Участники манифестации произносят молитвы, прося бога об уходе французских войск из страны. На фоне слышны лозунги в поддержку пришедшего к власти в Нигере "Национального совета по защите отечества", а также Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи, которые оказали поддержку Нигеру после прихода к власти мятежников. В толпе видны флаги Нигера и России. Участники манифестации также высказываются против любых актов насилия и терроризма в отношении Нигера. Ранее сообщалось, что Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении Нигера. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержу новых властей в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг у французской военной базы в Нигере Исламские ассоциации проводят митинг у французской военной базы в Нигере с требованием вывода французских военных из страны 2023-09-01T19:17 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нигер, мали, переворот в нигере — 2023, гвинея