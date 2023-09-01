https://ria.ru/20230901/mishustin-1893691823.html
Мишустин пожелал Собянину удачи на выборах
Мишустин пожелал Собянину удачи на выборах - РИА Новости, 01.09.2023
Мишустин пожелал Собянину удачи на выборах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал мэру Москвы Сергею Собянину удачи на предстоящих выборах, отметив, что столица является лидером в применении цифровых РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:45
2023-09-01T15:45
2023-09-01T15:45
москва
россия
сергей собянин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал мэру Москвы Сергею Собянину удачи на предстоящих выборах, отметив, что столица является лидером в применении цифровых технологий, облегчающих жизнь горожан. "Сергей Семенович, скоро у вас выборы, и я хочу от всей души, как человек, который живет и работает в Москве и очень много что знает, пожелать успеха вам и вашей команде. Москва - замечательный город", - сказал Мишустин Собянину, с которым вместе в День знаний посетил одну из новых школ Москвы. По словам премьера, Москва щедро делится своими наработками в системе образования, в том числе регионы могут использовать федеральную государственную информационную систему, в которой собраны лучшие элементы обучения, методики, в том числе и цифровые. "Москва - город очень конкурентный. Сергей Семенович сказал об олимпиадах, о том, насколько здесь не просто, в том числе и в вуз поступить, действительно, вся страна приезжает и иногда "штурмует" лучшие вузы страны, и москвичам не просто. 40-44% - средние, скажем так, цифры поступления именно москвичей в вузы", - сказал премьер. Глава правительства отметил предоставляемую столицей возможность использовать свой опыт. "Я думаю, это очень здорово, поскольку все лучшие наработки, которые сегодня есть, должны применяться для всех, это такая, если хотите, справедливость, социальный лифт, когда можно учиться и выбирать абсолютно любое учебное заведение", - сказал премьер. В Москве, добавил он, много новых идей и технологий, которые служат основой для их масштабирования. "Цифровизация Москвы сегодня стала удобной и комфортной", - отметил премьер, заметив, что сейчас простыми "кликами" можно узнать любую информацию, оформить любые документы. "Электронные услуги МФЦ, - продолжил Мишустин, - предоставляют возможность вообще не ходить за справками, заниматься любимым делом, учиться, работать и не замечать сложное государство". "Москва, я уверен абсолютно, лидер в этом смысле в стране вот таких процессов и таких технологий и элементов", - сказал глава правительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, сергей собянин, михаил мишустин
Москва, Россия, Сергей Собянин, Михаил Мишустин
Мишустин пожелал Собянину удачи на выборах
Мишустин пожелал Собянину удачи на выборах мэра Москвы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал мэру Москвы Сергею Собянину удачи на предстоящих выборах, отметив, что столица является лидером в применении цифровых технологий, облегчающих жизнь горожан.
"Сергей Семенович, скоро у вас выборы, и я хочу от всей души, как человек, который живет и работает в Москве и очень много что знает, пожелать успеха вам и вашей команде. Москва - замечательный город", - сказал Мишустин Собянину, с которым вместе в День знаний посетил одну из новых школ Москвы.
По словам премьера, Москва щедро делится своими наработками в системе образования, в том числе регионы могут использовать федеральную государственную информационную систему, в которой собраны лучшие элементы обучения, методики, в том числе и цифровые.
"Москва - город очень конкурентный. Сергей Семенович сказал об олимпиадах, о том, насколько здесь не просто, в том числе и в вуз поступить, действительно, вся страна приезжает и иногда "штурмует" лучшие вузы страны, и москвичам не просто. 40-44% - средние, скажем так, цифры поступления именно москвичей в вузы", - сказал премьер.
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Глава правительства отметил предоставляемую столицей возможность использовать свой опыт. "Я думаю, это очень здорово, поскольку все лучшие наработки, которые сегодня есть, должны применяться для всех, это такая, если хотите, справедливость, социальный лифт, когда можно учиться и выбирать абсолютно любое учебное заведение", - сказал премьер.
В Москве, добавил он, много новых идей и технологий, которые служат основой для их масштабирования. "Цифровизация Москвы сегодня стала удобной и комфортной", - отметил премьер, заметив, что сейчас простыми "кликами" можно узнать любую информацию, оформить любые документы.
"Электронные услуги МФЦ, - продолжил Мишустин, - предоставляют возможность вообще не ходить за справками, заниматься любимым делом, учиться, работать и не замечать сложное государство". "Москва, я уверен абсолютно, лидер в этом смысле в стране вот таких процессов и таких технологий и элементов", - сказал глава правительства.
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