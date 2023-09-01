Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: труд педагогов помогает ученикам добиваться успеха на олимпиадах - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:09 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/mishustin-1893602274.html
Мишустин: труд педагогов помогает ученикам добиваться успеха на олимпиадах
Мишустин: труд педагогов помогает ученикам добиваться успеха на олимпиадах - РИА Новости, 01.09.2023
Мишустин: труд педагогов помогает ученикам добиваться успеха на олимпиадах
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с Днем знаний, отметив самоотверженный труд педагогов, который и дальше будет помогать школьникам... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:09
2023-09-01T11:09
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_a4eb4a428194046906cf55c97bc7ec45.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с Днем знаний, отметив самоотверженный труд педагогов, который и дальше будет помогать школьникам показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. "Это важный праздник для каждого из нас. Наполненный самыми светлыми чувствами, он запоминается на многие годы. Президент Российской Федерации 2023 год объявил Годом педагога и наставника. И сегодня мне особенно приятно поздравить учителей и преподавателей. Такой самоотверженный труд заслуживает искреннего признания и огромного уважения. Уверен, что с вашей помощью студенты и школьники будут и дальше показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, добиваться успеха в творческих и спортивных соревнованиях", - говорится в сообщении. Мишустин, обращаясь к школьникам, добавил, что наступает новый жизненный этап, полный интересных открытий, ярких впечатлений, важных достижений и перспектив. Премьер-министр пожелал ученикам верить в себя и смело идти к намеченным целям. Председатель правительства убежден, что творческий потенциал, желание изменить мир к лучшему и умение генерировать идеи обеспечат достойное будущее России. Мишустин также в этот день поздравил Иркутск с открытием суворовского училища. "Сегодня воспитанники смогут получать здесь современные знания, блестящую военную подготовку, приобретать практический опыт, учиться науке побеждать, умению проявлять взаимовыручку, чувство ответственности и долга", - сказал он в видеопоздравлении. Мишустин поблагодарил всех, кто занимался реализацией проекта, а воспитанникам и командно-преподавательскому составу пожелал удачи в новом учебном году.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_21ff6c8036a43e0bb5e799a4a75b8fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор

Мишустин: труд педагогов помогает ученикам добиваться успеха на олимпиадах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с Днем знаний, отметив самоотверженный труд педагогов, который и дальше будет помогать школьникам показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
"Это важный праздник для каждого из нас. Наполненный самыми светлыми чувствами, он запоминается на многие годы. Президент Российской Федерации 2023 год объявил Годом педагога и наставника. И сегодня мне особенно приятно поздравить учителей и преподавателей. Такой самоотверженный труд заслуживает искреннего признания и огромного уважения. Уверен, что с вашей помощью студенты и школьники будут и дальше показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, добиваться успеха в творческих и спортивных соревнованиях", - говорится в сообщении.
Мишустин, обращаясь к школьникам, добавил, что наступает новый жизненный этап, полный интересных открытий, ярких впечатлений, важных достижений и перспектив. Премьер-министр пожелал ученикам верить в себя и смело идти к намеченным целям. Председатель правительства убежден, что творческий потенциал, желание изменить мир к лучшему и умение генерировать идеи обеспечат достойное будущее России.
Мишустин также в этот день поздравил Иркутск с открытием суворовского училища.
"Сегодня воспитанники смогут получать здесь современные знания, блестящую военную подготовку, приобретать практический опыт, учиться науке побеждать, умению проявлять взаимовыручку, чувство ответственности и долга", - сказал он в видеопоздравлении.
Мишустин поблагодарил всех, кто занимался реализацией проекта, а воспитанникам и командно-преподавательскому составу пожелал удачи в новом учебном году.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала