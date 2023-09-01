https://ria.ru/20230901/mishustin-1893602274.html

Мишустин: труд педагогов помогает ученикам добиваться успеха на олимпиадах

Мишустин: труд педагогов помогает ученикам добиваться успеха на олимпиадах - РИА Новости, 01.09.2023

Мишустин: труд педагогов помогает ученикам добиваться успеха на олимпиадах

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с Днем знаний, отметив самоотверженный труд педагогов, который и дальше будет помогать школьникам... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:09

2023-09-01T11:09

2023-09-01T11:09

год педагога и наставника

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с Днем знаний, отметив самоотверженный труд педагогов, который и дальше будет помогать школьникам показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. "Это важный праздник для каждого из нас. Наполненный самыми светлыми чувствами, он запоминается на многие годы. Президент Российской Федерации 2023 год объявил Годом педагога и наставника. И сегодня мне особенно приятно поздравить учителей и преподавателей. Такой самоотверженный труд заслуживает искреннего признания и огромного уважения. Уверен, что с вашей помощью студенты и школьники будут и дальше показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, добиваться успеха в творческих и спортивных соревнованиях", - говорится в сообщении. Мишустин, обращаясь к школьникам, добавил, что наступает новый жизненный этап, полный интересных открытий, ярких впечатлений, важных достижений и перспектив. Премьер-министр пожелал ученикам верить в себя и смело идти к намеченным целям. Председатель правительства убежден, что творческий потенциал, желание изменить мир к лучшему и умение генерировать идеи обеспечат достойное будущее России. Мишустин также в этот день поздравил Иркутск с открытием суворовского училища. "Сегодня воспитанники смогут получать здесь современные знания, блестящую военную подготовку, приобретать практический опыт, учиться науке побеждать, умению проявлять взаимовыручку, чувство ответственности и долга", - сказал он в видеопоздравлении. Мишустин поблагодарил всех, кто занимался реализацией проекта, а воспитанникам и командно-преподавательскому составу пожелал удачи в новом учебном году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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