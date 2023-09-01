https://ria.ru/20230901/mishustin-1893550535.html
Мишустин поздравил россиян с Днем знаний
Мишустин поздравил россиян с Днем знаний - РИА Новости, 01.09.2023
Мишустин поздравил россиян с Днем знаний
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с Днем знаний, отметив самоотверженный труд педагогов, который и дальше будет помогать школьникам... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:30
2023-09-01T08:30
2023-09-01T12:34
общество
россия
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с Днем знаний, отметив самоотверженный труд педагогов, который и дальше будет помогать школьникам показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. "Это важный праздник для каждого из нас. Наполненный самыми светлыми чувствами, он запоминается на многие годы. Президент Российской Федерации 2023 год объявил Годом педагога и наставника. И сегодня мне особенно приятно поздравить учителей и преподавателей. Такой самоотверженный труд заслуживает искреннего признания и огромного уважения. Уверен, что с вашей помощью студенты и школьники будут и дальше показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, добиваться успеха в творческих и спортивных соревнованиях", - говорится в сообщении. Мишустин, обращаясь к школьникам, добавил, что наступает новый жизненный этап, полный интересных открытий, ярких впечатлений, важных достижений и перспектив. Премьер-министр пожелал ученикам верить в себя и смело идите к намеченным целям. Председатель правительства убежден, что творческий потенциал, желание изменить мир к лучшему и умение генерировать идеи обеспечат достойное будущее России.
https://ria.ru/20230901/znaniya-1893202440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин поздравил россиян с Днем знаний
Мишустин: труд педагогов помогает ученикам добиваться успеха на олимпиадах
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил с Днем знаний, отметив самоотверженный труд педагогов, который и дальше будет помогать школьникам показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, сообщается в телеграм-канале
правительства РФ.
"Это важный праздник для каждого из нас. Наполненный самыми светлыми чувствами, он запоминается на многие годы. Президент Российской Федерации 2023 год объявил Годом педагога и наставника. И сегодня мне особенно приятно поздравить учителей и преподавателей. Такой самоотверженный труд заслуживает искреннего признания и огромного уважения. Уверен, что с вашей помощью студенты и школьники будут и дальше показывать блестящие результаты на всероссийских и международных олимпиадах, добиваться успеха в творческих и спортивных соревнованиях", - говорится в сообщении.
Мишустин, обращаясь к школьникам, добавил, что наступает новый жизненный этап, полный интересных открытий, ярких впечатлений, важных достижений и перспектив. Премьер-министр пожелал ученикам верить в себя и смело идите к намеченным целям. Председатель правительства убежден, что творческий потенциал, желание изменить мир к лучшему и умение генерировать идеи обеспечат достойное будущее России.